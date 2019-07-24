Минобразования назвало самые популярные вузы и специальности 2019

В Министерстве образования и науки назвали самые популярные специальности и высшие учебные заведения среди абитуриентов в 2019 году.
Самыми популярными среди поступающих стали учебные заведения Киева, Львова, Харькова и Днепра, а чаще всего они хотят стать филологами, юристами, менеджерами, IT-специалистами и педагогами, отмечают в министерстве.
В топ-10 вузов по количеству поданных заявлений вошли:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 41 412
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 36 078
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 35 242
- Национальный университет "Львовская политехника" - 29 939
- Киевский национальный торгово-экономический университет - 24 233
- Национальный авиационный университет - 22 324
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - 19 379
- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана - 18 686
- Киевский университет имени Бориса Гринченко - 14 925
- Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара - 14 672
Топ-10 специальностей по количеству поданных заявлений составили:
- Филология - 65 419
- Право - 65 077
- Менеджмент - 50 207
- Компьютерные науки - 39 376
- Среднее образование - 35 605
- Журналистика - 30 247
- Экономика - 28 178
- Инженерия программного обеспечения - 27 217
- Психология - 25 680
- Медицина - 25 288
Вступительная кампания в Украине началась 1 июля, когда открылась возможность регистрировать электронные кабинеты, а с 10 июля вузы стали принимать заявления.
Самая большая категория поступающих - на бакалавра и магистра на основе 11-ти классов на дневную форму обучения - подали в вузы 831 тыс. 493 заявления в электронной и бумажной формах. Их прием завершился 22 июля. 26 июля вузы обнародуют списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению.