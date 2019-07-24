Минобразования назвало самые популярные вузы и специальности 2019

В Министерстве образования и науки назвали самые популярные специальности и высшие учебные заведения среди абитуриентов в 2019 году.

Самыми популярными среди поступающих стали учебные заведения Киева, Львова, Харькова и Днепра, а чаще всего они хотят стать филологами, юристами, менеджерами, IT-специалистами и педагогами, отмечают в министерстве.

В топ-10 вузов по количеству поданных заявлений вошли:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 41 412

Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 36 078

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 35 242

Национальный университет "Львовская политехника" - 29 939

Киевский национальный торгово-экономический университет - 24 233

Национальный авиационный университет - 22 324

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - 19 379

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана - 18 686

Киевский университет имени Бориса Гринченко - 14 925

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара - 14 672

Топ-10 специальностей по количеству поданных заявлений составили:

Филология - 65 419

Право - 65 077

Менеджмент - 50 207

Компьютерные науки - 39 376

Среднее образование - 35 605

Журналистика - 30 247

Экономика - 28 178

Инженерия программного обеспечения - 27 217

Психология - 25 680

Медицина - 25 288

Вступительная кампания в Украине началась 1 июля, когда открылась возможность регистрировать электронные кабинеты, а с 10 июля вузы стали принимать заявления.

Самая большая категория поступающих - на бакалавра и магистра на основе 11-ти классов на дневную форму обучения - подали в вузы 831 тыс. 493 заявления в электронной и бумажной формах. Их прием завершился 22 июля. 26 июля вузы обнародуют списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению.