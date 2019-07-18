Абитуриенты подали больше всего заявлений на специальности "Право" и "Филология"

В ходе вступительной кампании-2019 Минобразования определило топ-5 специальностей, наиболее популярных среди абитуриентов. Об этом сообщила директор ГП "Инфоресурс", ведущего прием электронных заявлений, Оксана Белик.

"ТОП-5 специальностей по количеству поданных электронных и бумажных заявлений. На первом месте - 081 Право. Количество поданных заявлений на эту специальность - 77 тыс. 519. На втором месте 035 Филология - 56769 заявлений подано. На третьем 073 Менеджмент - подано 51359 заявлений . На четвертом - 014 Среднее образование - 46096 заявлений, на пятом - 122 Компьютерные науки - 36392 заявления", - сказала Белик.

Самыми популярными вузами в стране остаются учебные заведения Киева и Львова.

По количеству поданных заявлений лидирует Киевский национальный университет им. Шевченко: сюда хотят поступить более 35 тыс. абитуриентов. На втором месте - Львовская политехника (32 тыс. заявлений), дальше идут Львовский национальнй университет им. Франко, Киевский национальный торгово-экономический университет и Киевский национальный университет "Киевский политехнический институт".

По состоянию на 15 июля в вузы подано более полумиллиона электронных заявлений. Прием заявлений закончится 22 июля, 26 июля вузы обнародуют списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению.