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Полиция засекретила расследование гибели нардепа Тымчука

Разрешение на обнародование материалов расследования может предоставить только следователь или прокурор.

Полиция засекретила расследование гибели нардепа Тымчука
Фото: nfront.org.ua

Национальная полиция засекретила ход расследования дела о гибели депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука. Об этом сказано в ответе Нацполиции на запрос агентства "Украинские новости".

По информации, предоставленной Главным следственным управлением Национальной полиции, дело расследуется по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса и не переквалифицировалось.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Отвечая на вопрос о ходе расследования и обстоятельствах дела, Нацполиция разъяснила, что в соответствии с ч. 1 ст. 222 Уголовного процессуального кодекса сведения досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они признают возможным.

Напомним, Тымчук умер 19 июня вследствие огнестрельного ранения в голову. Изначально сообщалось, что депутат погиб из-за неосторожного обращения с оружием, позже следствие заявляло, что главной версией в расследовании является самоубийство.

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