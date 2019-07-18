Директору и шеф-повару детского лагеря в Сергеевке объявили подозрение из-за отравления 60 человек

Прокурорура Белгород-Днестровска сообщила о подозрении директору и шеф-повару детского оздоровительного лагеря в пгт Сергеевка. Их обвиняют в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений, что привело к госпитализации 60 отдыхающих. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Установлено, что эти должностные лица лагеря в пгт Сергеевка не совершали надлежащего контроля за санитарным состоянием учреждения, в частности помещений кухни и технологическими процессами приготовления пищи", - отметили в прокуратуре.

Досудебное расследование в уголовном производстве по признакам ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины осуществляют следственные Белгород-Днестровского отдела полиции.

Напомним, экспертиза выявила возбудителя шигелеза в готовых блюдах, продуктах питания, а также на кухонной утвари. Возбудитель выделен также у нескольких заболевших детей.