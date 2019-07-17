Прокуратура города Киева задержала на получении неправомерной выгоды главного государственного налогового ревизора - инспектора отдела проверок в сфере строительства Управления аудита в сфере материального производства Департамента аудита Главного управления ГФС в Киеве.

Об этом информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно сообщению, в правоохранительные органы обратился представитель приватного предприятия, который сообщил, что чиновник в категорической форме требует от него взятку за содействие в скорейшем проведении внеплановой проверки данного предприятия и получении положительного заключения. Свои "услуги" ревизор оценил в 1 тысячу долларов.

"В ходе контроля за совершением преступления чиновника задержали в рабочем кабинете сразу после получения им денежных средств", - говорится в сообщении.

Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Ранее в июле по подозрению во взяточничестве задержали замглавы Укргосархива.