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В Киеве на взятке задержали главного налогового ревизора

Чиновник оценил "услуги" в 1 тыс. долларов США.

В Киеве на взятке задержали главного налогового ревизора
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Прокуратура города Киева задержала на получении неправомерной выгоды главного государственного налогового ревизора - инспектора отдела проверок в сфере строительства Управления аудита в сфере материального производства Департамента аудита Главного управления ГФС в Киеве.

Об этом информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно сообщению, в правоохранительные органы обратился представитель приватного предприятия, который сообщил, что чиновник в категорической форме требует от него взятку за содействие в скорейшем проведении внеплановой проверки данного предприятия и получении положительного заключения. Свои "услуги" ревизор оценил в 1 тысячу долларов.

"В ходе контроля за совершением преступления чиновника задержали в рабочем кабинете сразу после получения им денежных средств", - говорится в сообщении. 

Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Ранее в июле по подозрению во взяточничестве задержали замглавы Укргосархива.

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