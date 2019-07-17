Кабинет министров на заседании в среду передал Православной церкви Украины помещения в центре Киева для административных потребностей.

Об этом сообщила пресс-служба правительства без указания адреса.

Документы премьер Владимир Гройсман лично передал предстоятелю церкви митрополиту Епифанию во время встречи.

Фото: kmu.gov.ua

По данным агентства "Украинские новости", речь идет о зданиях на улице Лютеранской, 18-20, которое было в управлении Министерства аграрной политики. До 2008 года там располагался Украинский научно-исследовательский институт сахарной промышленности.

Здания были построены в конце 19 века и сначала там находились реальное училище и гимназия Евангелистской лютеранской общины.

Издание "КиевВласть" сообщало, что Немецкая евангелическо-лютеранская церковь Украины в 2014 году просила передать нежилые помещения на Лютеранской под реставрацию для постоянного пользования. Там планировали открыть немецкую школу.

Фото: wikipedia.org

Рядом на Лютеранской, 22 расположена лютеранская кирха.