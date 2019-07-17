Кабмин утвердил алгоритм проверок экоинспекции в портах

Кабинет министров на заседании в среду утвердил Порядок взаимодействия Администрации морпортов Украины и Минэкологии в случае выявления случаев сброса судами загрязняющих веществ в пределах акватории морского порта.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в фейсбуке.

"АМПУ, которой переданы в ответственность акватории морских портов, мониторит их состояние и контролирует сброшенные загрязняющие вещества. В случае выявления загрязнения акватории и с целью подтверждения этого факта АМПУ вызывает экологическую инспекцию для отбора проб в месте загрязнения. И только после лабораторного подтверждения факта загрязнения и при наличии обоснованных оснований считать, что это загрязнение произошло с судна - экологическая инспекция совместно с представителями Морской администрации имеет право подняться на борт судна с целью взятия проб на судне", - рассказал о сути принятого порядка министр.

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов назвал это решение победой в битве с "пиратами в государственной форме".

"Напомню хронику войны. На дерегуляционном Кабмине мы запретили экологам проверять балластные воды судов (коррупционная схема стоимостью до $200 млн + потерянный транзит) - они начали лазить через заборы портов. Министерство инфраструктуры запретило их пускать - они начали писать письма и открывать уголовные производства на руководителей портов. Сегодня приняли порядок", - написал Нефьодов в фейсбуке.

Он выразил надежду, что этим решением злоупотребления будут прекращены.

Напомним, что на прошлой неделе Зеленский предложил ввести временный мораторий на проверки Госэкоинспекции в портах.

В марте 2019 года Кабинет министров принял постановление "О некоторых вопросах дерегуляции хозяйственной деятельности", которое, в частности, отменяет контроль судового изолированного балласта и необходимость согласования с Государственной экологической инспекцией технологии перегрузки по каждому виду грузов для судов, находящихся в морских портах Украины.

Несмотря на решение правительства, попытки "экологов" проверять суда не прекратились.

Портовые компании раньше неоднократно рассказывали о злоупотреблениях Госэкоинспекции при экологическом контроле судов в портах. В частности, в ЕБА заявляли, что работники инспекции безосновательно отказывают в проставлении штампов в экологических декларациях, требуя проведения отбора проб изолированного балласта судна для лабораторного анализа на предмет наличия загрязняющих веществ, что не предусмотрено законодательством Украины.