​​СБУ задержала боевика "ДНР", перевозившего "Бук", которым был сбит MH-17
​​СБУ задержала боевика "ДНР", перевозившего "Бук", которым был сбит MH-17
Зеленский отчитал и.о. главы Николаевской ОГА и попросил его уволиться
Зеленский отчитал и.о. главы Николаевской ОГА и попросил его уволиться
​Зеленский в Николаеве узнал, что глава облсовета называла его малоросом
​Зеленский в Николаеве узнал, что глава облсовета называла его малоросом
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
"Позор хуже смерти". Почему застрелился герой-летчик Волошин
"Позор хуже смерти". Почему застрелился герой-летчик Волошин
5-летие катастрофы МН17: просто конфуз или все же провал специально подготовленной операции?
5-летие катастрофы МН17: просто конфуз или все же провал специально подготовленной операции?
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
ЗеКиев: шагреневая кожа
ЗеКиев: шагреневая кожа
Шесть европейских стран после заседания Совбеза ООН выступили с заявлением в поддержку Украины
Шесть европейских стран после заседания Совбеза ООН выступили с заявлением в поддержку Украины
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Зеленский просит правоохранителей проверить бюджетные дотации на бизнес Косюка

Президент уверен, что МХП не требует господдержки, потому что имеет прибыль.

Зеленский просит правоохранителей проверить бюджетные дотации на бизнес Косюка
Фото: latifundist.com

Президент Владимир Зеленский просит правоохранителей проверить дотации из государственного бюджета и дивиденды одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев).

Об этом он сообщил на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, передают "Українські Новини".

"Коррупция в бюджетной сфере в течение 2017-2018: одному из самых больших агрохолдингов Украины, "Мироновскому хлебопродукту", из госбюджета выделено почти 2,5 млрд гривен дотаций. На самом деле он не требует государственной поддержки, потому что имеет прибыль. Хотел бы обратиться к нашим правоохранительным и антикоррупционным органам: давайте проверим и сравним сумму бюджетной помощи и дивидендов", - сказал Зеленский.

ПАО "Мироновский хлебопродукт" - вертикально интегрированный комплекс предприятий по производству курятины, инкубационных яиц, кормов, занимается растениеводством, выпускает куриное мясо под названием "Наша ряба".

Напомним, бизнесмен Юрий Косюк - один из самых богатых людей Украины. Его "Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. Земельный банк агрохолдинга по состоянию на конец 2017 года составлял около 370 тыс. га.

В августе прошлого года компания Косюка ООО "Винницкая птицефабрика" получила 187 млн грн госдотаций. Еще 22 млн грн получило предприятие "Аграрная компания 2004", которая принадлежит народному депутату Сергею Лабазюку (депутатская группа "Воля народа").

В 2018 году еще одно предприятие Косюка- "Зернопродукт МХП" - также получило дотацию из бюджета, на содержание коров молочного направления. Сумма дотации составила 5 млн гривен.

В 2017 году предприятия холдинга МХП получили рекордную сумму дотаций - 1,4 млрд гривен, или примерно 35% от общей суммы государственной поддержки аграрной отрасли. Вторым крупнейшим получателем дотаций стал "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка- 517 млн гривен.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также