Зеленский просит правоохранителей проверить бюджетные дотации на бизнес Косюка

Президент уверен, что МХП не требует господдержки, потому что имеет прибыль.

Президент Владимир Зеленский просит правоохранителей проверить дотации из государственного бюджета и дивиденды одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев).

Об этом он сообщил на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, передают "Українські Новини".

"Коррупция в бюджетной сфере в течение 2017-2018: одному из самых больших агрохолдингов Украины, "Мироновскому хлебопродукту", из госбюджета выделено почти 2,5 млрд гривен дотаций. На самом деле он не требует государственной поддержки, потому что имеет прибыль. Хотел бы обратиться к нашим правоохранительным и антикоррупционным органам: давайте проверим и сравним сумму бюджетной помощи и дивидендов", - сказал Зеленский.

ПАО "Мироновский хлебопродукт" - вертикально интегрированный комплекс предприятий по производству курятины, инкубационных яиц, кормов, занимается растениеводством, выпускает куриное мясо под названием "Наша ряба".

Напомним, бизнесмен Юрий Косюк - один из самых богатых людей Украины. Его "Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. Земельный банк агрохолдинга по состоянию на конец 2017 года составлял около 370 тыс. га.

В августе прошлого года компания Косюка ООО "Винницкая птицефабрика" получила 187 млн грн госдотаций. Еще 22 млн грн получило предприятие "Аграрная компания 2004", которая принадлежит народному депутату Сергею Лабазюку (депутатская группа "Воля народа").

В 2018 году еще одно предприятие Косюка- "Зернопродукт МХП" - также получило дотацию из бюджета, на содержание коров молочного направления. Сумма дотации составила 5 млн гривен.

В 2017 году предприятия холдинга МХП получили рекордную сумму дотаций - 1,4 млрд гривен, или примерно 35% от общей суммы государственной поддержки аграрной отрасли. Вторым крупнейшим получателем дотаций стал "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка- 517 млн гривен.