Семь украинцев вошли в ежегодный рейтинг миллиардеров от Forbes

Семь украинских бизнесменов вошли в ежегодный рейтинг миллиардеров по версии американского журнала Forbes, который был обнародован во вторник.

Самое высокое место в нем традиционно занимает владелец группы СКМ Ринат Ахметов. Его активы журналисты оценили в $6 млрд (в прошлогоднем рейтинге было $5,5 млрд), что позволило ему подняться на 272 место в свежем рейтинге (в прошлогоднем рейтинге было 334-е).

На 1511-е место в рейтинге со 1477-го опустился владелец Ferrexpo Константин Жеваго, его капитал уменьшился с $1,6 млрд до $1,5 млрд.

Основной акционер "Мироновского хлебопродукта" Юрий Косюк и владелец "Интерпайпа" Виктор Пинчук заняли 1605 место с состоянием $1,4 млрд.

Активы совладельца группы "Приват" Геннадия Боголюбова оцениваются в $1,2 млрд, он занимает 1818 место, активы его бизнес-партнера Игоря Коломойского - $1,1 млрд, он 1947-й.

Владелец "Смарт-холдинга", нардеп Вадим Новинский с состоянием $1 млрд расположился на 2057 месте.

Возглавляют рейтинг владелец Amazon.com Джефф Безос ($131 млрд), основатель Microsoft Билл Гейтс ($96,5 млрд) и инвестор Уоррен Баффет ($82,5 млрд).