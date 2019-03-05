Гройсман определил для местных властей ориентир по цене на тепло

Премьер-министр Владимир Гройсман выставил местным органам власти ряд требований по обеспечению населения централизованным теплоснабжением и формированию тарифов.

"Цена на газ для теплоснабжающих организаций - одинакова. Но когда мы смотрим на тарифы на тепло, то у нас есть разница серьезная по стоимости тепла в одних городах, и в других", - сказал глава правительства на селекторном совещании во вторник. В качестве примера он сообщил, что в Ивано-Франковске 1 Гкал тепла стоит 1312 грн, в Житомире - 1389 грн, Мариуполе - 1303 грн, Виннице - 1375 грн, Киеве – 1317 грн, но в то же время в Луцке – 1847 грн, в Кропивницком – 1852 грн, Чернигове – 1737 грн.

Гройсман признал, что цена тепла и воды не может быть одинаковой из-за разных технологий производства, но он считает, что разница не должна достигать 30-40%.

"И тут возникает вопрос: а что сделали местные руководители, ведь большинство ТКЭ принадлежит муниципалитетам", - сказал премьер.

Гройсман считает, что руководители местных органов должны заняться модернизацией и энергоэффективностью, что, по его мнению, позволит снизить цену на тепло. "Четыре позиции должны быть каждый день перед Вами на столе как план ваших действий. Это энергомодернизация, энергоэффективность и приведение цены тепла при сегодняшней цене на газ менее 1 400 гривен/Гкал. Это реально", - сказал он.

Также премьер добавил, что хочет получить от местных властей план по установлению счетчиков тепла, и попросил улучшить условия для граждан в Центрах обслуживания клиентов.