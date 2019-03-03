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Ивано-Франковск получил турецкие троллейбусы

Партия из 12 машин обошлась городу в 66 млн гривен.

Фото: Богдан Досюк / facebook.com

В Ивано-Франковск доставили турецкие троллейбусы Guleryur Cobra GD 272 LF, купленные на тендере в начале 2019 года у компании "Современные грузовики".

"Два года назад, когда приезжал в депо, то будто возвращался где-то в Союз. И немного даже грустно было от тех стареньких "рогатых". В очередной раз наведался на "Электроавтотранс", и хочу сказать, что изменения - колоссальные. Вся территория заставлена новенькими автобусами, обновленный троллейбусный парк, все бело-красные, как один", - написал в фейсбуке мэр города Руслан Марцинкив.

В троллейбусах есть кондиционеры, USB-зарядки, места для маломобильных лиц, колясок, "продвинутая" электроника, камеры наблюдения.

Фото: Богдан Досюк / facebook.com

Фото: Богдан Досюк / facebook.com

Фото: Богдан Досюк / facebook.com

Фото: Богдан Досюк / facebook.com

Партия из 12 троллейбусов обошлась Ивано-Франковску в 66 млн гривен.

В конце февраля города также получил два троллейбуса Volvo, которые 18 лет отработали на маршрутах в австрийском Линце. "Если все будет в порядке, мы к концу года получим 14 таких троллейбусов", - заявил мэр.

Фото: Богдан Досюк / martsinkiv.if.ua

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