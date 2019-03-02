В мероприятии приняли участие более тысячи человек.

В Киеве более тысячи человек приняли участие в марше "Национальных дружин", посвященном годовщине создания организации, сообщает корреспондет LB.ua.

Второй ежегодный марш представителей Национальных дружин начался на Майдане Незалежности с почетного вручения знамен наиболее активным региональным ячейкам. В этом году такой чести удостоились Луцкое и Ивано-Франковское подразделения.

После торжественной церемонии к участникам мероприятия обратился бывший руководитель добровольческого полка "Азов", а ныне народный депутат и лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий.

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Перед маршем активисты вывесили на ТЦ "Глобус" баннер "СвинарчуковПорошенко за решетку". В "Нацкорпусе" заявили, что это "напоминание о том, что у власти находятся воры, которые нагло разворовывают военный бюджет страны".

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Сформировав колонну на Майдане Независимости, участники марша пошли по Крещатику к бульвару Леси Украинки, а затем к Косому капониру Киевской крепости, где прошла присяга Волынской и Ивано-Франковской ячеек организации.

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Колонну сопровождали правоохранители, в частности, полиция диалога. Движение по Крещатику было перекрыто.

Также было объявлено, что командование "Нацдружин" приняло решение о создании двух новых округов организации - Южного и Восточного.

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Напомним, 28 января 2018 в Киеве на территории Косого капонира Киевской крепости силовое ответвление партии "Национальный корпус" провело "присягу" представителей своей организации "Национальные дружины". Позицию "Национального корпуса", создавшего эти "дружины", в блоге на LB.ua изложил начальник пресс-службы партии Роман Чернышев.