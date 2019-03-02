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ГлавнаяОбществоПроисшествия

Из-за взрыва газового баллона во время ремонта водопровода погиб работник "Харьковводоканала"

Еще одного рабочего госпитализировали с ожогами.

Из-за взрыва газового баллона во время ремонта водопровода погиб работник "Харьковводоканала"
В автомобиле "Харьковводоканала" взорвался баллон с газом
Фото: 057.ua

В Харькове работник "Водоканала" погиб в результате взрыва газового баллона. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Инцидент произошел 2 марта в 15:05 на улице Радиотехнической.

"Произошел взрыв газового баллона на автомобиле« ГАЗ », который принадлежит коммунальному предприятию. Установлено, что работники службы проводили ремонтные работы водопровода", - говорится в сообщении.

Автомобиль загорелся, на месте работали спасатели.

В результате взрыва погиб рабочий коммунального предприятия. Еще одного госпитализировали с ожогами.

Правоохранители внесли информацию в Журнал единого учета Новобаварского отдела полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее под Харьковом в жилом доме взорвался котел отопления, погибла женщина.

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