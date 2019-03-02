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В Харькове трамвай насмерть сбил мужчину

Погибшему было 38 лет.

В Харькове трамвай насмерть сбил мужчину
В Харькове трамвай насмерть сбил мужчину
Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове трамвай насмерть сбил мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Авария произошла 1 марта около 23:11, на улице Героев Труда.

"Водитель трамвая не сразу заметил пешехода и не успел вовремя затормозить. Водитель применил экстренное торможение, но даже это не помогло. От полученных травм мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.

Погибшему было 38 лет.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами". Детали аварии устанавливают следователи.

Напомним, ранее одессит лишился ноги после падения под трамвай.

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