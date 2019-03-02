В Крыму "суд" продлил арест фигуранту "дела Хизб ут-Тахрир" Сейтосманову

"Ленинский райсуд Севастополя" продлил до 7 мая арест фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Энвера Сейтосманова. Об этом сообщила "Крымская солидарность" на странице в Facebook вечером 1 марта.

Следователь настоял, чтобы заседание проходило в закрытом режиме, мотивируя ходатайство тем, что Сейтосманова обвиняют в "терроризме" и это "может навредить слушателям". После чего судья удовлетворил ходатайство, а мера пресечения была продлена.

Напомним, Энвера Сейтосманова, двоюродного брата фигуранта севастопольского дела "Хизб ут-Тахрир" Нури Примова, в мае 2018 вывезли из собственного дома в поселке Тыловое под Севастополем люди без знаков отличия. Ему инкриминируют участие в деятельности террористической организации (ч.2 ст 205.5 УК РФ).

Семья Сейтосмановых - соблюдающие мусульмане. В 2015 году у Эрнеста Сейтосманова проходил обыск в связи с севастопольским "делом Хизб ут-Тахрир". Тогда четырех севастопольцев - Руслана Зейтуллаева, Ферата Сайфуллаева, Рустема Ваитова и Нури Примова - арестовали и впоследствии осудили по террористической статье.

"Хизб ут-Тахрир" - международная мусульманская политическая организация. Ее официально декларируемой целью является установление исламского государства и мусульманского образа жизни. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список объединений, названных террористическими. В Украине и других странах она может действовать легально.