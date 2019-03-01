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Россия заявила, что не признает решение Гаагского суда по иску "Нафтогаза"

По мнению Минюста РФ, у арбитража "отсутствует юрисдикция" для рассмотрения иска.

Россия заявила, что не признает решение Гаагского суда по иску "Нафтогаза"
Фото: ukrreporter.com.ua

Россия решила не признавать решение Гаагского суда по иску "Нафтогаза" к "Газпрому". Об этом заявили в пресс-службе Минюста России.

"Российская Федерация в соответствующем разбирательстве не участвовала и не признает частичное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска НАК "Нафтогаз" и других к Российской Федерации", – сказано в сообщении ведомства.

Ранее сегодня стало известно, что долг "Газпрома" перед "Нафтогазом Украины" вырос еще на $200 миллионов. Это проценты, которые ранее Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить украинской стороне по итогам двух споров.

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины"$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

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