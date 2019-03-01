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Украина получила €529 млн под гарантию Всемирного банка

Общий кредит превысил сумму, гарантированную международной организацией.

Украина получила €529 млн под гарантию Всемирного банка
Фото: EPA/UPG

Украина 28 февраля привлекла кредит Deutsche Bank на суииу 529 млн евро под гарантию Всемирного банка на поддержку государственной политики в сфере экономического роста.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

Deutsche Bank предоставил кредит в размере 529 млн евро двумя траншами: траншем A в размере 240 млн евро со сроком погашения 4 года и траншем B в размере 289 млн евро со сроком погашения 10 лет.

По этому кредиту была использована вторая часть гарантии на общую сумму в размере 750 млн долларов.

Напомним, что первый кредит под эту гарантию в размере 349,3 млн евро Украина привлекла в конце декабря 2018 года.

Гарантия на политику развития (PBG) - финансовый инструмент Всемирного банка, который может быть использован правительством страны только для получения бюджетной поддержки по результатам внедрения программ стратегических и институциональных реформ.

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