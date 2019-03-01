На ежегодной Гала-церемонии премии International Hospitality Awards отель "Надія" (Ивано-Франковск) получил награду "Лучший бизнес-отель Европы ***"!

Отели оценивались независимым жюри, в состав которого вошли специалисты гостиничного дела со всего мира. Также учитывался рейтинг на крупнейших международных сайтах для путешественников – Booking.com и Trustyou.com (последний анализирует отзывы с более 300 сайтов). Все оценки членов жюри и отзывы на сайтах проверяла аудиторская компания PwC (главный офис - Лондон, Великобритания).

"Награда International Hospitality Awards - это результат многолетней работы нашей команды, сервиса высокого уровня и постоянного совершенствования качества услуг. Нам очень приятно, что именно отель "Надія" (nadiyahotel.com) получил эту высокую европейскую награду! Мы любим то, что делаем, и то, что делаем, мы делаем с любовью к нашим гостям!" – сказала генеральный директор фирмы "Надія" Маргарита Бойко.