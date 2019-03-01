​Рынок газа Украины перешел на суточную балансировку

С 1 мартя 2019 года рынок газа Украины перешел с месячной балансировки на суточную.

Как отмечает пресс-служба Укртрансгаза, это одна из ключевых реформ в энергетической отрасли, благодаря которой Украина теперь полностью синхронизирована с Европой в режиме работы газового рынка.

Суточная балансировка предусматривает ежедневный расчет положительного или отрицательного небаланса заказчиков услуг транспортировки природного газа. Цель такой реформы - сделать рынок природного газа прозрачным и конкурентным, а также унифицировать работу оператора ГТС Украины с операторами стран Европы.

Правительство Украины взяло на себя это обязательство в 2014 году в Соглашении об ассоциации с Европейским Союзом.

В рамках реформы была разработана информационная платформа суточной балансировки, которая представляет собой веб-приложение на базе SAP NetWeaver. Она позволяет автоматизировать процессы электронного взаимодействия и документооборота между субъектами рынка природного газа - оператором ГТС, операторами газораспределительных сетей (ГРС) и заказчиками услуг транспортировки газа.

Система использует электронный документооборот и позволяет минимизировать время на обработку номинаций на транспортировку природного газа до одних суток, дает возможность фиксировать объемы входа и выхода газа в ГТС в разрезе суток и формировать портфолио каждого заказчика услуг с детализацией по его конечным потребителям.

Тем самым платформа позволяет оператору ГТС видеть статус небалансов заказчиков услуг транспортировки газа, контролировать достаточный уровень финансового обеспечения по каждой номинации, а следовательно осуществлять оценку собственных операционных расходов и прогнозировать возможные убытки.