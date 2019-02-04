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"Укртрансгаз" создал юридическое лицо "Оператор ГТС"

Гендиректором назначен Павел Станчак.

"Укртрансгаз" создал юридическое лицо "Оператор ГТС"
"Укртрансгаз" создал юрлицо "Оператор ГТС"
Фото: EPA/UPG

Публичное акционерное общество "Укртрансгаз" создало отдельное юридическое лицо общество с ограниченной ответственностью "Оператор газотранспортной системы Украины".

Об этом говорится в сообщении компании.

"В рамках реализации очередного этапа дорожной карты по отделению оператора ГТС в Украине создана новая компания - ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", 100%-м владельцем которой является "Укртрансгаз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что юридическое отделение "Оператора ГТС" является одним из ключевых этапов анбандлинга Национальной акционерной компании "Нафтогаз" для продолжения транзита газа через Украину. Генеральным директором был назначен Павел Станчак.

Напомним, "Нафтогаз" обязался перед международными партнерами разработать договорную базу по порядку выделения функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга).

Решением акционера №136-1 от 29 сентября 2017 был создан филиал "Оператор ГТС Украины". Позже, в сентябре 2018 года, между набсоветами "Нафтогаза" и "Магистральные газопроводы Украины" был подписан Меморандум о взаимопонимании и разработана Дорожная карта процесса отделения Оператора ГТС. Согласно меморандуму, стороны которому договорились реализовать процесс отделения оператора ГТС Украины с 1 января 2020 года.

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Источник: "Украинские новости"
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