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МФК начала подготовку к покупке доли в Укргазбанке

Сделка станет "мощным сигналом для инвесторов".

МФК начала подготовку к покупке доли в Укргазбанке
Фото: Сергей Нужненко

Международная финансовая корпорация из группы Всемирного банка начала оценку и структурирование финансового инструмента для вхождения в капитал Укргазбанка.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Раньше в рамках меморандума о взаимопонимании МФК помогала Укргазбанку в укреплении корпоративного управления, обеспечении его операционной независимости и совершенствовании устойчивой банковской модели, основанной на коммерческой целесообразности.

"Это важный этап реализации основ стратегического реформирования государственного банковского сектора, разработанных Минфином совместно с международными финансовыми институтами. Вхождение IFC в капитал Укргазбанка станет мощным сигналом для международных инвесторов, и будет способствовать дальнейшему развитию банковской системы в целом", - заявила министр финансов Оксана Маркарова.

Укргазбанк был национализирован во время кризиса 2008-2009 годов вместе с банком "Киев" и Родовид Банком. Сейчас это один из крупнейших банков Украины.

Согласно стратегии развития госбанков, которую разработал Нацбанк, Укргазбанк должен быть продан. Вхождение МФК в капитал Укргазбанка позволит повысить инвестиционную привлекательность учреждения.

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