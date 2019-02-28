Долги по зарплате: ошибка менеджмента или болезненные структурные изменения

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Новый 2019-й Украина начала со своеобразного «антирекорда»: задолженность по заработной плате достигла 2 млрд 645 млн грн. За год сумма долга перед работниками выросла на 11,7% и превысила даже уровень кризисного 2014-го, когда экономика по всем показателям ушла «в минус». Сейчас на рынке труда в Украине наблюдаем парадокс: с одной стороны – дефицит кадров и диктат работника в связи с увеличением количества трудовых мигрантов, с другой – рост задолженности по зарплате. Да еще на экономически активных предприятиях, чья доля в общей сумме долга составляет 55%. Почему? Попробуем разобраться.

Из 554 предприятий-должников крупнейший неплательщик – концерн «Укроборонпром», сообщил глава Государственной службы Украины по вопросам труда Роман Чернега. Концерн объединяет свыше 100 предприятий и организаций, на которых работают около 80 тыс. человек. Каждое предприятие является самостоятельным субъектом хозяйственной деятельности и выплачивает зарплату за счет результата собственной работы. Тем не менее, в минувшем году концерн подключился к частичной ликвидации задолженности по зарплате на Николаевском судостроительном заводе, который после получения новых заказов возобновил производство. Прямая бюджетная поддержка концерна – скорее политическое решение, ведь в год выборов невыплата зарплаты становится источником социальной нестабильности. Но одноразовая помощь не является системным решением проблем оборонных заводов страны.

В реестре должников на сайте Гоструда среди причин задолженности на экономически активных предприятиях чаще всего называются две: недостаточность заказов и дебиторская задолженность. Из общей суммы долга, образовавшейся на таких предприятиях, 18%, или 274 млн грн, составляют долги государственных предприятий. В том числе – угольной промышленности, ситуацию в которой я анализировала в одной из своих предыдущих публикаций.

Можно говорить об объективных причинах роста задолженности по зарплате (а таких причин немало), но ведь все предприниматели находятся в одинаковых условиях. А вот преодолевают препятствия по-разному.

Очевидно, что в реальном секторе производства государство в большинстве случаев не является эффективным собственником. Неэффективна и модель производства на тех частных предприятиях, где ориентируются исключительно на государственные заказы или государственные преференции. И первое, и второе – факторы изменчивые и непредсказуемые. Как и ориентация на один определенный рынок сбыта.

Отсутствие свободных оборотных средств не дает возможности запустить производство, а из-за отсутствия реализации не выплачивается зарплата. Схема, которая описывает происходящее на большинстве предприятий-должников. Почти 80% задолженности образовалось в промышленности, но это лишь верхушка айсберга. Не секрет, что в теневом секторе заняты около 22% работников: преимущественно в торговле, сфере услуг, сельском хозяйстве. И в этих сферах тоже не все гладко с выплатой зарплаты. Вот только такие долги неофициально занятых работников статистика не учитывает.

На мой взгляд, зачастую причина невыплаты зарплаты кроется в банальном неумении вести бизнес, спрогнозировать доходы и поступления, составить план действий и варианты для разных сценариев на рынке. Да, цена ошибки в реальном секторе производства выше. Тем более – в отраслях, где не обойтись без длинного горизонта планирования, в наукоемком производстве, где от идеи до ее воплощения может пройти несколько месяцев и даже лет.

Сегодняшний день требует от менеджмента пусть не инновационности (хотя весьма желательно), но гибкости и умения приспосабливаться к быстро меняющейся ситуации. И понимания, что в нашей стране закон хорошо защищает работника и что долги по зарплате придется погашать. А вот для работодателя второго шанса подняться после падения может и не быть. В некоторых случаях процедура банкротства предпочтительнее длительной «заморозки» производства: на некоторых предприятиях зарплату не платят целый год! Зачастую это компании с устаревшим оборудованием или технологиями, с уровнем оплаты труда ниже среднеотраслевого. То есть отсутствие мотивов для развития налицо.

И когда мы говорим о путях погашения задолженности по зарплате на таких предприятиях, мы фактически ведем речь о назревших структурных изменениях в экономике и о поиске эффективной модели работы целых секторов. О том, что это - болезненный, но необходимый процесс.