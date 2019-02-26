Про Заману. За результатами прес-конференції в ГПУ

Оскільки немає даних про виконання завдань представників РФ, отже підозрюваний проводив підривну діяльність за власною ініціативою...
Але з якою метою, який мотив? Не повідомляється. Хоча це одні з основних елементів складу злочину!
3. Серед доказів - лише висновок військової експертизи (слабенько, практично нічого)... Останнім часом в тренді "царицею доказів" робити наукову експертизу, яка не може допускати єдиної парадигми, і навіть - поліграф!
4. Притягування за вуха плутанини у записах особової справи та натяки: "навчався в РФ... переїхав в Україну лише в 1993 році" нічого спільного з кримінальним процесом не мають і ще раз свідчать про відсутність належної доказової бази...
5. Підозрюваному інкримінуються діяння 2012-2013 р.р. Сьогодні на дворі - 2019 рік. Мені складно уявити експертизу, яка проводиться протягом 3-4 років... Чи не втрутились тут позаюридичні речі?
Політично - зрозуміло.
Нам показують, що не тих народ звинувачує у здачі Криму, Донецька й Луганська...
Але при цьому я нічого не виключаю, й бажаю швидкого та об'єктивного розслідування.