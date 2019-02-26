Про Заману. За результатами прес-конференції в ГПУ

2. Шпигунство й перехід на бік ворога відпадають. Проглядається третя форма: "Надання іноземній державі... допомоги в проведенні підривної діяльності проти України".

1. Я не почув - у якій саме формі (їх три) було вчинено державну зраду.

Фото: Lb.ua

Оскільки немає даних про виконання завдань представників РФ, отже підозрюваний проводив підривну діяльність за власною ініціативою...

Але з якою метою, який мотив? Не повідомляється. Хоча це одні з основних елементів складу злочину!

3. Серед доказів - лише висновок військової експертизи (слабенько, практично нічого)... Останнім часом в тренді "царицею доказів" робити наукову експертизу, яка не може допускати єдиної парадигми, і навіть - поліграф!

4. Притягування за вуха плутанини у записах особової справи та натяки: "навчався в РФ... переїхав в Україну лише в 1993 році" нічого спільного з кримінальним процесом не мають і ще раз свідчать про відсутність належної доказової бази...

5. Підозрюваному інкримінуються діяння 2012-2013 р.р. Сьогодні на дворі - 2019 рік. Мені складно уявити експертизу, яка проводиться протягом 3-4 років... Чи не втрутились тут позаюридичні речі?

Політично - зрозуміло.

Нам показують, що не тих народ звинувачує у здачі Криму, Донецька й Луганська...

Але при цьому я нічого не виключаю, й бажаю швидкого та об'єктивного розслідування.