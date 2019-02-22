Луганські енергетики пропонують кандидатам в президенти на власні очі побачити найбільш знедолений регіон України

Нещодавно Ви вступили в передвиборчу гонку , маючи твердий намір зайняти найвищий державний пост в країні. Демонструючи політичне лідерство та благі наміри, в своїх передвиборчих програмах ви аргументовано відстоюєте свій погляд на майбутнє нашої держави. Розповідаєте про те, що треба зробити з економікою, соціальними гарантіями, зовнішньою політикою. Згадуєте про анексований Крим. І не оминаєте увагою до сих пір охоплений війною Донбас .

Звісно, війна та її припинення є чи не найголовнішим завданням для людини, що стане Президентом.

На жаль, важко сказати, що Ви знаєте, про що говорите.

Хіба хтось із Вас живе на Донбасі? Щодня лякається пострілів та вибухів, ховаючи дітей в погріб? Має вікна, вже п’ятий рік заклеєні скотчем хрест-навхрест? Намагається їздити нашими понівеченими дорогами? Має родичів на окупованій території, та знає, чим живуть, та про що розмовляють люди – і тут, і там? Хіба хтось із Вас знайомий з тим, як це – щодня виживати на землі, обпаленій війною та стражданнями людей? Ми не звинувачуємо Вас в тому, що Ви не знаєте цього.

У Вас вибори, а у нас – війна. Два різних світи.

Але ми пропонуємо вам дізнатись.

Шановні кандидати в Президенти України! Агітуючи за себе в престольному Києві та багатолюдних Харкові, Львові, Дніпрі чи Одесі – НЕ ЗАБУДЬТЕ, що важлива частина ваших виборців живе на Донбасі. І якщо Донеччина ще якось представлена на політичному полі, має промисловість та увагу сильних світу цього, то Луганщина – це найбільш знедолений та бідний регіон України.

Ми в Луганському енергетичному об’єднанні, одному з найбільших підприємств Луганщини, запрошуємо Вас відвідати підконтрольну територію області – для знайомства з мільйоном ваших співгромадян.

Приїдьте та проведіть свої агітаційні заходи в Старобільську, Лисичанську, Рубіжному та Сєвєродонецьку. Поспілкуйтесь з переселенцями та місцевими мешканцями, дізнайтесь про їх проблеми. Приїдьте також до прифронтових Попаснянського, Новоайдарського та Станично-Луганського районів, побачте лінію розмежування та солдатів в окопах – чиїхось синів, чоловіків, батьків.

Поспілкуйтесь з нашими енергетиками, що вже 5 років працюють на лінії розмежування, пліч-о-пліч з нашими воїнами. Заночуйте в таборі «Енергетик», що є найбільшим місцем компактного проживання переселенців на території області.

Приїдьте в той тиждень березня, коли Вам буде зручно. Поїдьте тим маршрутом, що забажається. Можете наблизитись до лінії фронту, а можете й не доїхати туди.

Але приїдьте.

Ми готові надати всю можливу допомогу – підказати про дороги, дати нічліг в нашому таборі та наших будівлях на території області, познайомити з людьми, що ледь виживають.

Якщо вас це цікавить – як майбутнього президента.

Будь ласка, не ігноруйте нашого запрошення. Тут немає жодної іронії. І нам зовсім не смішно.

У Вас вибори, а в нас – війна. Яка триває вже 5 років, та кінця-краю їй не видно. Довше, аніж Радянський Союз воював з нацистською Німеччиною. Довше, ніж тривала Перша Світова.

Ми запрошуємо Вас до Луганщини, де люди зневірились. До території відчаю, де навіть стабільне електропостачання вже стало розкішшю.

А інакше як ви збираєтесь рятувати Україну?