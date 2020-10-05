Огненные слезы Луганщины. Зеленский, что дальше?

И сейчас спасатели борются с огнем, а энергетики – с тьмой. Вот только, если не вернуть воинам света их деньги, «застрявшие» у налоговиков – то ресурсы закончатся. Скоро, очень скоро… буквально, завтра – если Президент не разберется.

30 сентября подконтрольную территорию Луганской области накрыло огненной стихией. Погибли люди, сгорели десятки тысяч гектаров, уничтожены целые села – с домами и имуществом. Из-за ураганного ветра и пожаров около сотни населенных пунктов и десятки тысяч семей в непосредственной близости от фронта остались без электроэнергии.

Фото: ДСНС

Шквальные ветра, песчаные бури – и распространившиеся в броуновском хаосе пожары (пока что неизвестного происхождения) поглотили изможденную войной Луганскую область. Словно военная сводка, каждый день меняется информация о погибших и пострадавших. Последние данные от 4 октября говорят, что погибли 11 человек, а еще пострадали от ожогов и отравления угарным газом 18 (в том числе 3 сотрудника ГСЧС). И еще не факт, что трагическая статистика останется неизменной.

А сколько несчастных животных сгорело заживо!

В результате огненного шторма уже выжжены более 20 тысяч гектаров, пострадали десятки и сотни населенных пунктов, люди и предприятия потеряли жилье, здания, имущество… До сих пор горит на фронте, горит в тылу, на днях пожар чуть не сжег наш лагерь переселенцев-энергетиков. Огонь подобрался и к опасным объектам промышленности, Северодонецк задыхался в дыму и едва спасся, хотя пылающее зарево уже нависло над городом. Слава Богу, что герои-спасатели отвели беду – несколько тысяч человек, сотни единиц специальной техники смогли остановить стихию на подходах к областному центру. Эти герои уберегли и наш лагерь…

Выгорели трансформаторные подстанции, опоры ЛЭП, километры воздушных линий и сотни узлов учета… а в зонах пожаров находятся еще десятки подстанций и многие километры воздушных линий, в том числе – высоковольтные. Почти 100 населенных пунктов были обесточены полностью или частично, без света находились десятки тысяч домов и потребителей. Накал достиг таких масштабов, что 30 сентября «лег» кол-центр ЛЭО.

И до сих пор еще тысячи людей остаются без электричества, хотя наши бригады работают на максимуме своих сил днем и ночью.

Фото: предоставлено автором

Ремонтировать нечем

Предсказуемо, потери и расходы Луганского энергетического объединения (ЛЭО) достигнут миллионов гривен. А если пожары продолжатся (ожидается сухая ветреная погода), то количество аварийных ситуаций и потерь электрооборудования только возрастет.

Чтоб понять, что это значит, и к чему приведет, не нужно быть Нострадамусом. Ведь энергетика нашего прифронтового региона уже много лет «дышит на ладан», и держится, фактически, на энтузиазме местных специалистов. Конечно, спасибо Вам, Владимир Александрович, что была достроена подстанция в Кременной, соединившая нашу область с Объединенной энергосистемой Украины. К сожалению, пока что могу поблагодарить только за это.

Возможно, Вы знаете, что усилиями предыдущих правительств во времена президентства Порошенко ЛЭО было вынуждено поставлять электроэнергию на оккупированную часть Луганской области, хотя совершенно не имело механизмов для сбора платежей там. Лишь весной 2017 года перетоки были остановлены, но к тому моменту потребители, находящиеся на неподконтрольной территории, уже задолжали за электрическую энергию 5 млрд грн. Эти деньги должны были быть уплачены в энергосистему Украины, но откуда их было взять? Дополнительно более 400 млн грн задолжали коммунальные предприятия подконтрольной Луганщины, Попаснянский водоканал, обеспечивающий водой оккупированную территорию, Лисичанскводоканал. В итоге, в 2016-2018 годах ЛЭО пережило ужасный кризис, приведший к огромным потерям квалифицированного персонала, сорвавший выполнение инвестпрограмм, аварийно-восстановительные работы и ежегодные мероприятия по подготовке энергетической инфраструктуры к зиме.

Мы выжили, хотя теперь и являемся банкротами. Мы продолжаем нести свет воюющему региону. Но уже сейчас произошедшая в нашей области катастрофа национального масштаба оголила старую проблему – закончились запасы горючего, опоры и трансформаторы, кабель и провода. Уже сейчас нам нечем восстанавливать электроснабжение. Уже сегодня аварийно-восстановительные работы находятся на грани остановки! А что дальше? А подготовка к зиме? А работа в зимний период, когда аварийность традиционно возрастает?

Верните нам наше!

Владимир Александрович! Я прошу Вашей помощи – не для себя – а для бедной Луганщины. Чтоб моя родная земля, так обильно политая кровью и преисполненная страданиями, покрытая пеплом пожаров и несбывшихся надежд – не погрузилась в темноту. В современном мире без электроэнергии – жизни нет, - как говорят люди. Ни воды, ни тепла, ни света, ни Интернета с телевизором…

Господин Президент! Я не прошу у Вас денег из Резервного или Ковидного фондов Госбюджета. Я вообще не прошу государственной помощи.

Я ПРОШУ ВАС О СПРАВЕДЛИВОСТИ.

Вы, как гарант Конституции Украины, имеете все права и полномочия, чтоб посодействовать выполнению судебных решений «Именем Украины» (№812/614/17 от 25.03.2019 и №812/10709/13-а от 25.08.2016) Государственной налоговой службой Украины (Главным управлением ГНСУ в Луганской области), согласно которым почти 24 млн грн налогов были взысканы с ЛЭО чрезмерно. Этим судебным решениям уже полтора и 4 года, но они «тупо» не выполняются. Это – деньги луганских энергетиков, и они нужны нам для проведения аварийно-восстановительных работ после пожаров и на подготовку к прохождению осенне-зимнего периода.