Про Бюро економічної безпеки (модернізоване)

З цього приводу анекдот: «Шановні курсанти, літера «М» на приборі значить, що він модернізований, але якщо прибор лайно, … то це – лайно модернізоване».

Фото: zoda.gov.ua

Спершу в пабліках підняли галас про залишення в СБУ їх контррозвідувального захисту економіки. З цього приводу життєва реальність – СБУ та процесуальні дії по «економічних» злочинах поняття несумісні, їх прагненням завжди була і мабуть залишається «інформація про економічні процеси». Так, прийняти участь в обшуках вони люблять, допитувати контрагентів за дорученням слідчого теж, а ось самостійно розслідувати та направляти «економіку» в суд … не контррозвідувальне це діло. Так що їм все одно, прибирайте з КПК хоч все. Хто володіє інформацією «про процеси», той володіє процесом. Тим більше запобігання фінансуванню тероризму завжди в запасі.

Забрати «економічні злочини» від інших правоохоронних органів! Це гасло … загасло. По-перше йде суцільна підміна понять «економічні злочини» не існують, є злочини в сфері господарської діяльності – це статті з 199 по 233 Кримінального кодексу. По-друге, Нацполіція, ДБР, СБУ, НАБУ (щодо своїх «підопічних»), всі ці органи процесуально «ходять» до бізнесу в незвані гості через інші статті і найбільша з них – це 191 ККУ (привласнення) - це злочин проти власності (у 2020 році зареєстровано - 8951, у 2019 році за цей же період - 6983), або 366 ККУ - службове підроблення, один із службових злочинів (у 2020 році зареєстровано - 4671, у 2019 році - 4314). Тенденція до нарощування масштабів! Для прикладу 212 ККУ (ухилення від сплати податків) у 2020 році всього 666 проваджень.

191 ККУ та 366 ККУ – це улюблені статті для Нацполіції по держзакупівлях, а там ланцюг постачальників, по яких можна працювати безмежно. Тим більше, після того, як пан Гетманцев «прибив» неохайно статтю 205 фіктивне підприємництво її перестали розслідувати але не перестали писати в процесуальні документи, тому зараз незнайдений директор за місцем реєстрації підприємства контрагента – це «ознаки фіктивності».

Чи передали 191 ККУ та 366 ККУ новому БЕБУ (М) – ні (законопроект 3959 від 06.08.2020 та 3959-1 від 25.08.2020 щодо реалізації окремих положень діяльності Бюро). Чи ліквідовані в Нацполіції підрозділи, що займаються економікою – ні, тепер це - стратегічні розслідування.

Це ми ще не згадали статтю 358 ККУ (підробка документів) підслідність Нацполіції. «Прокачаний» досвідом поліціант, в умілих руках процесуального керівництва, в рамках 358 ККУ такі «візерунки» для бізнесу намалює, що вони пожалкують, що свого часу не пішли в Нацполіцію працювати.

Далі, щодо аналітичної складової БЕБУ (М) «Детектив-аналітик, який створює аналітичні продукти» - це не жарт, це фрази з закону. По-перше, кожен слідчий має бути аналітиком, якісний обвинувальний акт – це процесуально-аналітична праця, яка порівнюється з дипломною роботою мінімум, а по тяжких злочинах в економіці з дисертацією. По-друге, як в податковій міліції зараз обходять акти перевірок та ППР - підрозділи боротьби з відмиванням ДПС пишуть «аналітичні дослідження» і … міліціянти вносять відомості в ЄРДР. Отже, хто буде писати акт під 212 ККУ та 212-1 ККУ? Закон не вирішує цього питання, як і не вирішує процесуальний статус «досліджень», а значить акти будуть за податковими перевірками ДПС. А тепер уявіть картину: детективи БЕБУ (М) та їх «аналітичні міньйони» виявили мільйонну схему ухилення і … «просять» ДПС написати їм акт, а звідти лунає «Заходітє через два роки, ми там вже Нацплан провели, там усьо нормально. Нормальні ж люди».

Щодо правового нігілізму втручання законодавчого органу в діяльність Кабміну можна окремий допис робити, чого тільки варте – Конкурсна комісія подає три кандидатури, з числа учасників конкурсу Прем’єр – Міністру України. Останній вносить одну (!) кандидатуру для призначення Урядом. Кабінет Міністрів України, призначає на посаду Директора Бюро, але… його не може бути звільнено Кабінетом Міністрів України. Чим керується Прем’єр при виборі з трьох кандидатур? Особистим вподобанням? Дзвінком друга чи ранковим настроєм? Це черговий цвях у ст. 19 Конституції.

Наостанок о людях, хоча треба було з цього почати. Майже 5000 осіб податкових міліціянтів на вулицю! По-перше, треба хоч трохи поважати людську гідність, безвідносно до поточного стану податкової міліції, але там люди. Просто так, на вулицю – яскравий приклад для молоді щодо стабільності кар’єрного зростання на службі Державі. По-друге, там купа молодих пенсіонерів, декретів, навіть з інвалідністю, вихідні виплати будуть такі, що «Велике будівництво» буде ніщо в порівнянні з «Великим судівництвом». Верховний Суд не раз зазначав, що покладення виконання завдань і функцій ліквідованого органу на інший орган - це реорганізація. А це - зобов'язання роботодавця (держави) по працевлаштуванню працівників ліквідованої установи. Замайоріло ЄСПЛ. По-третє, так філігранно посилити тіньову економіку досвідченим кадрами ще нікому не вдавалось…

У підсумку, або тотальна некомпетентність написантів закону, або диверсія. Судячи з іншої діяльності на некомпетентність не схоже. Хтось хоче вбити цей сектор захисту, навіть і кульгавий?

Для захисників версії «нам МВФ гроші не дасть» - цим самим меморандумом до вересня 2020 року мали прибрати планові податкові перевірки, і що…?

Відповідаючи на заклик «критикуйте пропонуючи». Пропонуємо Комітету польську модель, без викрутасів – умовний «БЕБУ», ДПС, ДМС, Держфінмоніторинг працюють разом під Мінфіном. ДПС має стати нарешті сервісною, умовний «БЕБУ» реорганізується з ДФС та повинен бути контролюючим органом з правом перевірочної роботи, йому ж і СМКОР, ось тут буде і аналітика, ну і трохи детективів їм у придачу, 500-700 з головою. Але із збереженням людей. Під час перепризначень ретельно атестувати, з повагою до людей та верховенства права. Детально тут.

Натомість, на думку Комітету, БЕБУ (М) - це 4000 нових детективів, у яких КРІ – це кримінальні провадження, і це буде дійсно зменшення тиску на бізнес!