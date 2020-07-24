Понад половина з 66 млрд Фонду боротьби з COVID-19 піде на дороги

Станом на 24 липня Кабінет Міністрів розподілив усі 66 млрд гривень Фонду боротьби з COVID-19. 35 млрд із цієї суми використають для реконструкції, ремонту й утримання автомобільних доріг.

“Таким чином, обсяг виділених коштів із Фонду сягнув обсягу бюджетного призначення, затвердженого в державному бюджеті на 2020 рік для Фонду”, - йдеться в повідомленні Мінфіну.

На охорону здоров’я було виділено 16 млрд, повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів. Ця сума піде на підвищені зарплати медикам, забезпечення їх засобами індивідуального захисту, закупівлю обладнання для лікарень, будівництво та реконструкцію приймальних відділень опорних медзакладів.

Ще близько 7 млрд пішло на фінансування фонду з безробіття. З них 2,7 млрд виділено на допомогу з часткового безробіття. 1,2 млрд пішло для фізичних осіб-підприємців, які не можуть працювати через карантин.

2,5 млрд спрямовано на доплати військовослужбовцям, поліцейським і відповідним категоріям, які забезпечують життєдіяльність населення.

Фото: Міністерство фінансів

Докладніше про розподілення коштів з Фонду боротьби з коронавірусом читайте у матеріалі LB.ua "Золота рибка Кабміну: чи дійсно Україні був потрібен Фонд боротьби з COVID-19".

Нагадаємо, що у квітні в бюджеті створили Фонд боротьби з коронавірусом. Спочатку його обсяг планувався на рівні 64,7 млрд гривень. Ці кошти планували направляти на першочергові та пріоритетні напрямки протидії поширенню коронавірусу.

Однак у червні Верховна Рада проголосувала за зміни в держбюджет, дозволивши таким чином витрачати кошти з "коронавірусного" фонду на ремонт доріг.