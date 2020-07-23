Україна розмістила євробонди на $2 млрд під 7,25%, - Інтерфакс-Україна

Офіційна інформація очікується в четвер увечері або в п'ятницю вранці.

Україна розмістила єврооблігації з погашенням у березні 2033 року на 2 млрд доларів США під 7,25% річних.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела в банківських колах.

Початковий орієнтир прибутковості випуску становив близько 7,75%, потім він був знижений до близько 7,5%. Фінальний орієнтир установлено в діапазоні 7,25-7,35%.

Паралельно Україна викуповує євробонди, які перебувають в обігу, з погашенням у 2021 і 2022 роках на суму до 750 млн доларів США. Їх можна обміняти на нові папери. Відповідні заявки приймалися по 23 липня включно, а розрахунки намічено на 28 липня.

Офіційна інформація про підсумки розміщення очікується в четвер увечері або в п'ятницю вранці.

Організаторами угоди виступають Goldman Sachs і J.P. Morgan.

Нагадаємо, Україна збиралася розмістити євробонди на 1,75 млрд доларів із терміном погашення у 2033 році за 7,3-7,4%.

Для порівняння, 2018 року держава випустила 5-річні папери на $750 тис. під 9% річних і 10-річні на $1,25 млрд під 9,75%.

При цьому в січні 2020 року Україна розмістила 10-річні облігації на 1,25 млрд євро під 4,375% річних.

Угода з розміщення єврооблігацій на $1,75 млрд була розпочата 1 липня, однак майже відразу її скасували. Коментуючи це, міністр фінансів Сергій Марченко зауважив, що "угоду десятиліття" зірвала відставка голови Нацбанку Якова Смолія.