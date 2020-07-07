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Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики майже на 313 млн гривень

Зменшення дохідності відбулось за 1-річними та 2-річними облігаціями.

Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики майже на 313 млн гривень
Фото: forexrost.ru

Міністерство фінансів за підсумками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 7 липня залучило до державного бюджету 312,9 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Сьогодні на аукціонах ОВДП Міністерство фінансів запропонувало інвесторам три випуски цінних паперів в гривні з терміном обігу 3 місяці, 1 рік та 2 роки. За підсумками аукціону, до державного бюджету залучено 312,9 млн грн", - йдеться у повідомленні.

За даними Мінфіну, зменшення дохідності відбулось за 1-річними та 2-річними облігаціями – на 20 базисних пунктів та на 19 б. п. відповідно. Середньозважена дохідність за тримісячними паперами залишилась незмінною - на рівні 7,24%.

Фото: facebook.com/minfin.gov.ua

2 липня повідомлялося, що Україна скасувала угоду з випуску 12-річних єврооблігацій на $1,75 млрд з можливістю викупу на $750 млн єврооблігацій з погашенням в 2021-2022 роках.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що "угоду десятиліття" у вигляді розміщення єврооблігацій зірвала відставка глави Національного банку Якова Смолія.

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