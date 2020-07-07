Інвестори вимагають від Криклія розібратися із ввезенням б/в вагонів з Росії

Міністерство інфраструктури має втрутитися в ситуацію, яка склалася із ввезенням вживаних залізничних вагонів з Росії і продовженням їх термінів експлуатації, заборонивши таке ввезення і випуск таких вагонів на колію. Відповідне звернення до міністра Владислава Криклія опублікував на своїй сторінці у Facebook глава комітету з питань інфраструктури Федерації роботодавців України, засновник Першої логістичної компанії Максим Шкіль.

Він також опублікував телеграму, відповідно до якої «Укрзалізниця» 3 липня 2020 року дозволила ввезення 539 вагонів-зерновозів із продовженим терміном експлуатації з Росії, попри наявність заборони Кабміну, датованої ще 2015 роком. За словами Шкіля, більшість ввезених вагонів 1980-х років випуску, що робить їх фактично металобрухтом.

«В Україні є профіцит вагонів, що призвело до падіння ставок перевезення вантажів і економічної кризи в галузі залізничних перевезень і галузі вагонобудування. «Укрзалізниця» не списує вагони, у яких минув термін експлуатації, а постійно продовжує термін їх служби, що не відповідає світовій практиці і є економічно необґрунтованим. Також «УЗ» дозволяє ввезення та експлуатацію на території України вагонів з РФ, які з урахуванням року виробництва (переважно 1980-ті) є металобрухтом. Крім того, «УЗ» дозволяє випуск на колії вагонів із продовженим терміном служби», - написав Шкіль.

За його словами, внаслідок таких дій «УЗ» та Мінінфраструктури зупинилася робота українських виробників вагонів, зростає безробіття, згортаються інвестиції в новий рухомий склад, у подальшому це вплине на падіння ВВП.

«Загальний розмір інвестицій приватних перевізників у новий рухомий склад на території України протягом 2017-2019 років становить понад $500 млн. Зокрема, тільки я як власник Першої логістичної компанії інвестував у придбання власного нового рухомого складу понад $30 млн. Падіння ставок перевезень створює величезні економічні труднощі для національних і міжнародних операторів. Інвестори не мають можливості обслуговувати свої боргові зобов'язання, не кажучи вже про інвестиції в придбання нових вагонів і розширення парку», - написав він.

Шкіль зазначив, що ініціював зустріч із міністром та в. о. глави «УЗ» Іваном Юриком для обговорення проблеми надлишкового рухомого складу разом з іншими учасниками ринку. На зустрічі було запропоновано заборонити продовжувати термін служби старих вагонів, заборонити випуск на колію вагонів з продовженим терміном служби, заборонити ввезення вагонів із продовженим терміном служби або вагонів, термін служби яких закінчився, з території суміжних держав.

«Міністр інфраструктури особисто пообіцяв, що питання будуть терміново опрацьовані, будуть вжиті заходи щодо захисту прав національних виробників та інвесторів, будуть дані відповідні доручення для вирішення існуючої проблеми, він докладе максимальних зусиль для вирішення існуючих проблем галузі. Але чи є результат? Відповідь - ні. Ми отримали тільки обіцянки, сьогодні знову завозяться російські вагони з вичерпаним терміном служби і знову цим вагонам дозволено продовжувати термін експлуатації», - додав Шкіль.

У пості він звернувся до міністра Криклія, який обіцяв захищати права інвесторів і виробників і бути «інвестиційною нянею»: «В чиїх інтересах здійснюється продовження ввезення російського металобрухту на територію України? Чому інтереси російських компаній, яким надано дозвіл на ввезення вагонів, поставлені українським міністром і менеджментом «УЗ» вище за інтереси українських і міжнародних інвесторів і національних виробників?»

Він закликав міністерство та «УЗ» «припинити знищувати український бізнес, національних виробників, логістичні компанії». Шкіль також повідомив, що відповідні звернення готуються на ім'я президента і прем'єр-міністра з проханням термінового втручання в ситуацію.