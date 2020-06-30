Бывшая заместительница министра инфраструктуры Александра Клитина объявила о создании своей партии "Украина против коррупции" и призвала бороться с "политическими проститутами". Об этом она заявила в видеообращении, обнародованном на ее странице в Facebook.

Клитина сообщила, что у женщин есть больше шансов преодолеть коррупцию, но они "рады каждому настоящему мужчине, который решил нас поддержать".

"Основным направлением будет очищение Украины от коррупционеров, политических проститутов и их схем, которые душать развитие экономики и приводят к обеднению украинцев... Сама партия планируется левоцентристского характера с сильным экологическим направлением... Защиту животных и экологическое направление возглавит член ОО Комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Ирина Ольховская", - говорится в сообщении на странице Клитиной.

Она также заявила, что министр инфраструктуры Криклий не просто уволил ее, а "облил грязью так, что до сих пор не опомнилась".

В видеообращении она заявила, что решила бороться с коррупцией самостоятельно, потому что нет надежды на этих идиотов в штанах".

Напомним, что в ноябре 2019 пранкер опубликовал переписку с Клитиной, спросив, сможет ли она "потянуть министерство", потому что "Владом (министром инфраструктуры Криклием. - Ред.) не доволен Вова".

Клитина ответила, что смогла бы и раскритиковала министра Владислава Криклия за то, что он "приблизил к себе [госсекретаря МИУ] Галущака", который "еще китайский экспресс разворовывал при Яныке". Она также заявила, будто бы Криклий отодвинул ее от "Укрзализныци", так как "они что-то крутят-мутят с тендерами на локомотивы".

После этого Владислав Криклий заявил, что будет просить Кабинет министров уволить заместителя министра Александру Клитину из-за ее переписки с пранкером.

27 ноября Кабинет министров уволил замминистра инфраструктуры Александру Клитину.