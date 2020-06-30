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Турчинов возглавил избирательный штаб "Европейской солидарности"

Он заявил, что "пришло время забывать старые конфликты и объединяться". 

Турчинов возглавил избирательный штаб "Европейской солидарности"
Фото: Макс Левин

Бывший глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов возглавил избирательный штаб, созданный партией "Европейская солидарность". Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что ему "больно наблюдать, как страна неуклонно приближается к социально-экономической катастрофе".

"Мне больно наблюдать, как национальная безопасность и оборона, которым я посвятил часть своей жизни, вновь становятся далеко не первым приоритетом государства, что в условиях войны недопустимо", - отметил он.

Турчинов заявил, что ныне как никогда необходимо объединение и консолидация всех соответствующих патриотических сил и всех, кто способен профессионально действовать в экстремальных условиях кризиса.

"Меня не интересуют депутатский мандат или государственные должности, но чтобы помочь объединительному процессу и подготовить качественные кадры эффективных управленцев, я принял предложение возглавить штаб, который создает украинская оппозиционная политическая сила "Европейская солидарность". Пришло время забывать старые конфликты и объединяться, чтобы преодолеть все кризисы и неурядицы, обеспечить развитие Украины как могущественного демократического европейского государства", - подытожил он.

Напомним, что Турчинов на парламентских выборах 2012 года прошел в Раду под четвертым номером в избирательном списке ВО "Батьківщина".

22 февраля 2014 года избран на должность председателя Верховной Рады Украины. С 23 февраля, после побега Виктора Януковича назначен исполняющим обязанности Президента Украины, до избрания главы государства на внеочередных выборах 25 мая 2014 года. С 25 февраля Турчинов был уполномочен подписывать законы Украины до избрания нового Президента. С 26 февраля был Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины.

В сентябре 2014 года на съезде был избран начальником штаба политической партии "Народный фронт".

В 2014 году на досрочных выборах в Верховную Раду баллотировался по спискам партии "Народный фронт" под №3. С октября являлся народным депутатом Верховной Рады VIII созыва.

16 декабря 2014 года был указом президента Украины Петра Порошенко назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

17 мая 2019 года Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов подал в отставку в связи с прекращением полномочий Президента Петра Порошенко.

19 мая Президент Петр Порошенко уволил Турчинова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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