Евросоюз продлил санкции против РФ за невыполнение минских договоренностей

Европейский совет утвердил решение продлить секторальные санкции, введенные против России в 2014 году за нарушение территориальной целостности Украины еще на шесть месяцев - до 31 января 2021 года.

Об этом сообщает Совет ЕС, передает Интерфакс-Украина.

"Это решение следует за последней оценкой состояния выполнения Минских соглашений, которое должно было быть выполнено до 31 декабря 2015 года, которая была дана на видеоконференции лидеров Европейского Совета, которая состоялась 19 июня 2020 года. Учитывая, что полная реализация Минских соглашений еще не достигнута, лидеры ЕС приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России", - сказано в сообщении.

В ЕС напомнили, что эти ограничительные меры были первоначально введены в 2014 году с учетом дестабилизирующих действий России против Украины и направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на область товаров двойного назначения.

Санкции ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний, и запрещают формы финансовой помощи и посредничества в отношении российских финансовых институтов.

Эти меры также запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу военной техники и устанавливают запрет на товары двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях или использоваться военными конечными пользователями в России.

Санкции еще больше ограничивают доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например, при добыче и разведке нефти.

Ранее Совет ЕС поддержал продление "крымских санкций" против РФ еще на год.