Евросоюз с 1 июля откроет границы для почти 20 стран, Украины в перечне нет
Евросоюз с 1 июля откроет границы для почти 20 стран, Украины в перечне нет
В киевском метро заметили женщин, которые призывали пассажиров снять маски
В киевском метро заметили женщин, которые призывали пассажиров снять маски
Саакашвили заявил, что в Украине "нет государства"
Саакашвили заявил, что в Украине "нет государства"
Прокуратура Нидерландов предоставила новые доказательства в деле МН17
Прокуратура Нидерландов предоставила новые доказательства в деле МН17
В 13 областях могут ужесточить карантин (обновлено)
В 13 областях могут ужесточить карантин (обновлено)
Киевская область усилила карантин
Киевская область усилила карантин
От коронавируса умерла руководитель Львовского лабораторного центра
От коронавируса умерла руководитель Львовского лабораторного центра
Кабмин отменил обязательную самоизоляцию для приезжающих в Украину
Кабмин отменил обязательную самоизоляцию для приезжающих в Украину
Коронавірус у Львові: лікарні переповнені, перебіг стрімкий
Коронавірус у Львові: лікарні переповнені, перебіг стрімкий
ГлавнаяМир

На севере Европы зафиксировали повышенный уровень радиации

Источник выбросов радиации может находиться на западе России.

В некоторых частях Швеции, Финляндии, Норвегии и России зафиксирован повышенный уровень радиации. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщило агентство AFP со ссылкой на Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CTBTO).

На карте, распространенной этой организацией, радиоактивное пятно охватывает южную треть Швеции, южную половину Финляндии, Эстонию, Латвию, а также северо-запад России, в том числе Санкт-Петербург. В CTBTO отметили, что такой уровень радиации не опасен для человека.

Исполнительный секретарь CTBTO Лассино Зебро отметил, что с высокой долей вероятности зарегистрированные выбросы радиации имеют гражданское происхождение.

По данным Национального института здоровья и окружающей среды Нидерландов источник выбросов радиации находится на западе России. В свою очередь российский концерн Росэнергоатом опроверг вероятность ЧП на АЭС.

Как сообщает "Делфи", эстонские станции обнаружили в воздухе изотопы цезия (Cs-137 и Cs-134), кобальта (Co-60) и рутения (Ru-103) в очень малых количествах. Они не представляют опасности для здоровья человека.

В Эстонии уверены, что увеличение уровня радиоактивности, безусловно, является антропогенным.

"Из разных стран поступила информация о незначительном увеличении фона радиоактивных изотопов в северо-восточной Европе. Хотя этот уровень не представляет угрозы для здоровья человека, с точки зрения международной безопасности и всех нас важно определить, что стоит за этим ростом", - заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

По данным финского Центра ядерной и радиационной безопасности, обнаруженная радиация образовалась не в результате взрыва. Его директор Пиа Вестербакка уверен, что причин для беспокойства нет.

На вопрос, может ли Россия быть источником, он ответил с осторожностью.

"Расследование все ещё продолжается. Да, ветер дул с востока. Но сейчас мы ждём дополнительной информации, например, о том, как вращались воздушные потоки. Радиоактивные изотопы также заметили в Швеции и Норвегии. На этом этапе мы не можем утверждать, что радиация пришла из России", - цитирует Вестербакку Yle.fi.

Напомним, что летом 2019 года на севере Европы зафиксировали повышенный уровень радиации из-за взрыва ядерного ракетного двигателя на российском полигоне.

Осенью 2017 года над Европой образовалось радиоактивное облако из-за утечки на российском заводе "Маяк".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Источник: Deutsche Welle
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также