На севере Европы зафиксировали повышенный уровень радиации

В некоторых частях Швеции, Финляндии, Норвегии и России зафиксирован повышенный уровень радиации. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщило агентство AFP со ссылкой на Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CTBTO).

На карте, распространенной этой организацией, радиоактивное пятно охватывает южную треть Швеции, южную половину Финляндии, Эстонию, Латвию, а также северо-запад России, в том числе Санкт-Петербург. В CTBTO отметили, что такой уровень радиации не опасен для человека.

22 /23 June 2020, RN #IMS station SEP63 #Sweden🇸🇪 detected 3isotopes; Cs-134, Cs-137 & Ru-103 associated w/Nuclear fission @ higher[ ] than usual levels (but not harmful for human health). The possible source region in the 72h preceding detection is shown in orange on the map. pic.twitter.com/ZeGsJa21TN — Lassina Zerbo (@SinaZerbo) June 26, 2020

Исполнительный секретарь CTBTO Лассино Зебро отметил, что с высокой долей вероятности зарегистрированные выбросы радиации имеют гражданское происхождение.

По данным Национального института здоровья и окружающей среды Нидерландов источник выбросов радиации находится на западе России. В свою очередь российский концерн Росэнергоатом опроверг вероятность ЧП на АЭС.

Как сообщает "Делфи", эстонские станции обнаружили в воздухе изотопы цезия (Cs-137 и Cs-134), кобальта (Co-60) и рутения (Ru-103) в очень малых количествах. Они не представляют опасности для здоровья человека.

В Эстонии уверены, что увеличение уровня радиоактивности, безусловно, является антропогенным.

"Из разных стран поступила информация о незначительном увеличении фона радиоактивных изотопов в северо-восточной Европе. Хотя этот уровень не представляет угрозы для здоровья человека, с точки зрения международной безопасности и всех нас важно определить, что стоит за этим ростом", - заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

По данным финского Центра ядерной и радиационной безопасности, обнаруженная радиация образовалась не в результате взрыва. Его директор Пиа Вестербакка уверен, что причин для беспокойства нет.

На вопрос, может ли Россия быть источником, он ответил с осторожностью.

"Расследование все ещё продолжается. Да, ветер дул с востока. Но сейчас мы ждём дополнительной информации, например, о том, как вращались воздушные потоки. Радиоактивные изотопы также заметили в Швеции и Норвегии. На этом этапе мы не можем утверждать, что радиация пришла из России", - цитирует Вестербакку Yle.fi.

Напомним, что летом 2019 года на севере Европы зафиксировали повышенный уровень радиации из-за взрыва ядерного ракетного двигателя на российском полигоне.

Осенью 2017 года над Европой образовалось радиоактивное облако из-за утечки на российском заводе "Маяк".