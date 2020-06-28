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​Президент Исландии переизбрался на второй срок с результатом 92,2%

Исландцы абсолютно довольны своим лидером.

​Президент Исландии переизбрался на второй срок с результатом 92,2%
Фото: EPA/UPG

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон переизбрался на второй срок с результатом 92,2%. В 2016 году он стал президентом при поддержке 39,1% избирателей.

Как сообщает Iceland Review, единственный соперник Йоуханнессона на выборах в 2020 году получил только 7,8%.

Всего в выборах приняли участие 169 тысяч человек. За Йоуханнессона проголосовали 151 тысяча избирателей, за его соперника - 13 тысяч. Остальные бюллетени были признаны недействительными.

Несмотря на такой отрыв, он не был рекордным. В 1986 году президент Вигдис Финнбогадоуттир получила на выборах 94,6% против 5,4% у соперника.

Президент Исландии сказав, что результаты выборов "стали подтверждением того, что народ доволен тем, как я справился здесь, в Бессастадире [резиденция президента Исландии], а также указанием и подтверждением того, что я обязан продолжать этот путь. За это я очень благодарен".

Гвюдни Йоуханнессон в 2016 году стал самым молодым президентом в истории страны. До избрания преподавал историю в местных университетах, писал биографии бывших президентов Исландии.

52-летний президент Исландии женат вторым браком на канадке, у него пятеро детей.

Его предшественник Оулавюр Рагнар Гримссон управлял страной пять сроков подряд с 1996 года.

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