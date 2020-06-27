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Умер создатель логотипа I ♥ NY

Он считается самым копируемым в истории дизайна.

Умер создатель логотипа I ♥ NY
Фото: EPA/UPG

В США в возрасте 91 года скончался известный дизайнер-график Милтон Глейзер, создавший логотип I ♥ NY ("Я люблю Нью-Йорк").

Как сообщила вдова Глейзера газете New York Times, причиной смерти стал инсульт.

В 1968 году Глейзер стал одним из основателей журнала "Нью-Йорк" и девять лет возглавлял в нем отдел дизайна. А в 1974-м, он открыл собственную дизайнерскую фирму Milton Glaser, Inc.

Три года спустя он создал свое популярное лого "I ♥ NY" - бесплатно, чтобы развивать туризм в своем родном городе, который в тот период переживал финансовый кризис и разгул криминала.

Как отмечает BBC, придуманный им логотип вскоре стал известен по всему миру как наиболее копируемый в истории дизайна.

Подобные знаки есть во многих городах Украины
Фото: Александр Рудоманов
Подобные знаки есть во многих городах Украины

Сам Глейзер по этому поводу позднее сказал, что поражен тем, что произошло с этим "простым и незатейливым дизайнерским решением".

Глейзер также является автором знаменитого плаката, на котором Боб Дилан изображен в профиль с громадной шевелюрой в психоделических цветах.

В 2004 году Глейзеру была вручена награда за выдающиеся достижения в дизайне Смитсоновского музея дизайна Купер Хьюитт. В 2009 году он также стал лауреатом Национальной медали США за достижения в сфере искусства, став первым дизайнером, получившим эту высокую награду.

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