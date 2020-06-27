Прокуратура Нидерландов предоставила новые доказательства в деле МН17

Прокуратура Нидерландов во время судебных слушаний по делу сбитого над Донбассом в 2014 году самолета MH17 представила новые записи телефонных разговоров, которые доказывают, что лайнер был сбит установкой "Бук", о которой говорили подозреваемые.

Как сообщает издание NRC, заслушанные записи переговоров боевиков на сегодня являются наиболее конкретными уликами против четверых фигурантов.

Согласно данным перехвата, фигуранты дела вскоре после катастрофы по телефону сообщили, что их установка "Бук" сбила самолет. При этом они считали, что сбили украинский военный борт.

В частности, 17 июля 2014 года в 16:48 через несколько минут после крушения боевик Леонид Харченко позвонил одному из главарей Сергею Дубинскому.

"Мы на месте. Мы уже сбили Сушку (истребитель, - ред.)", - сообщил Харченко.

Вечером в 19:52 Дубинский позвонил Олегу Пулатову с требованием уточнить, стрелял ли "Бук" в районе катастрофы.

"Бук" сбил Сушку после того, как Сушка сбила Боинг", - доложил Пулатов.

Эту же версию Дубинский передает так называемому "министру обороны ДНР" Игорю Гиркину.

"Сушка попала в Боинг, и после этого мы сбили Сушку с помощью нашего "Бука". Хорошие новости, верно, Игорь?", - спросил он.

"Я не знаю, я, честно говоря, не верю этому", - ответил ему Гиркин.

"Нас все равно будут обвинять в том, что мы сбили его, если вы понимаете, о чем я", - добавил Дубинский.

Издание уточняет, что прокуратура представила новые записи в ответ на следственные запросы адвокатов Олега Пулатова на прошлой неделе.

Ранее, 22 июня, в Гааге возобновились слушания в рамках судебного процесса по делу о сбитом в небе над Донбассом самолете авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс МН17.

Предыдущий этап слушаний прошел с 8 по 10 июня. На нем стороны сообщили о проделанной работе и собранной информации. Теперь в суде продолжат подготовку к началу рассмотрения дела по существу.

Напомним, самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Расследование причин катастрофы ведет совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. В сентябре 2016 года ССГ обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности этого "Бука". По данным ССГ, это ракетная установка российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четырех обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они, как сообщалось, в суд не явились. Пулатов на данный момент - единственный фигурант дела, отправивший на слушания своих адвокатов.

Ранее группа расследователей Bellingcat назвала ключевого фигуранта дела о крушении MH17: им оказался замглавы пограничной службы ФСБ России.