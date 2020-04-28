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Bellingcat назвал ключевого фигуранта дела о крушении MH17: им оказался замглавы пограничной службы ФСБ России

В материалах JIT этот человек проходил под псевдонимом "Владимир Иванович".

Bellingcat назвал ключевого фигуранта дела о крушении MH17: им оказался замглавы пограничной службы ФСБ России
Следователь Объединенной следственной группы (архивное фото)
Фото: EPA/UPG

Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat идентифицировала одного из ключевых фигурантов дела о сбитом над Донбассом "Боинге" малайзийских авиалиний в июле 2014 года.

Об этом сообщает Би-би-си.

В материалах Объединенной следственной группы (JIT), которая ведет официальное расследование, этот человек проходил под псевдонимом "Владимир Иванович". Люди, которые с ним общались лично, рассказали, что за этим именем может скрываться действующий первый замруководителя пограничной службы ФСБ России, генерал-полковник Андрей Бурлака.

Расследовательская группа Bellingcat провела анализ технических данных и также пришла к выводу, что Андрей Бурлака и "Владимир Иванович" могут быть одним человеком.

В опубликованных следователями телефонных переговорах боевиков "ДНР" между собой называли Владимира Ивановича командиром всей операции на Донбассе. А бывший "министр обороны ДНР" террорист Игорь Гиркин (Стрелков) упоминал, что подчинялся приказам Владимира Ивановича.

От источника, имеющего доступ к персональным базам данных, Би-би-си получила информацию о перемещениях генерала в 2014 году и выяснила, что в день падения "Боинга" Бурлака находился в Ростове-на-Дону. Фоноскопическая экспертиза показала как сходства, так и некоторые различия в голосе генерала Бурлаки и "Владимира Ивановича".

Один источник уточнил, что после завершения активной фазы конфликта на востоке Украины в 2014-2015 годах генерал Бурлака получил повышение, а также высшую госнаграду - Героя России.

Из открытых источников следует, что до 2014 года Бурлака был генерал-лейтенантом, а после стал генерал-полковником.

Напомним, пассажирский самолет "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы. Согласно выводам JIT, авиалайнер рейса МН17 был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки "Бук" с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское.

Данный район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Из расследования следует, что "Бук" был доставлен в Украину из Российской Федерации и, после того, как его использовали для атаки на авиалайнер рейса МН17, он снова вернулся на территорию РФ.

23 марта суд по MH17 ушел на перерыв до лета из-за пандемии коронавируса.

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