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Уровень доверия россиян Путину упал до исторического минимума

О доверии президенту заявили 28,3% участников опроса.

Уровень доверия россиян Путину упал до исторического минимума
Фото: EPA/UPG

Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину в марте упал до минимума за 14 лет, показал опрос ВЦИОМ.

О доверии политику заявили 28,3 процента участников опроса, такого низкого показателя не было за всю историю наблюдений, сообщает Радио Свобода.

В этом исследовании ВЦИОМ задавал открытый вопрос ("Если говорить о политиках, кому Вы доверяете?"). Респонденты должны были сами назвать имя политика без подсказки социологов. По такой методике центр изучал доверие политикам 13 лет.

В мае 2019 года, когда уровень доверия Путину по ней снизился до исторически низких на тот момент 30,5%, ВЦИОМ изменил методику, став задавать закрытый вопрос - о том, доверяет респондент конкретно Владимиру Путину или нет.

Пик доверия Путину по опросу, проводимому с закрытым вопросом, наблюдался 26 января 2020 года - 73,9%. Однако в этой формулировке доверие тоже снижается, 22 марта уровень упал до самого низкого значения - 67%, - отмечает журнал Forbes.

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