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Борис Джонсон вернулся в официальную резиденцию на Даунинг-стрит после болезни

Премьер-министр Великобритании возвращается к работе.

Борис Джонсон вернулся в официальную резиденцию на Даунинг-стрит после болезни
Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в официальную резиденцию на Даунинг-стрит после своей коронавирусной болезни.

Об этом пишет Sky News.

Ожидается, что уже 27 апреля он вернется к работе.

Джонсон не появлялся на публике с 12 апреля, когда в его твиттере появилось видео с благодарностью лондонской больнице. В нем премьер-министр заявил, что врачи спасли его жизнь.

Премьер-министр Великобритании был единственным мировым лидером, которому поставили диагноз "коронавирусная болезнь". В общей сложности он провел около недели в больнице Сент-Томас, где его пришлось даже подключить к кислороду (но не к аппарату искусственной вентиляции легких).

После выписки Джонсон отправился в загородную резиденцию Чекерс для реабилитации после болезни.

Возвращение Джонсона происходит на фоне усиливающейся критики в адрес правительства по поводу того, как власти отреагировали на кризис с эпидемий коронавируса.

Источники в правительстве высказывают предположение, что Джонсон проявит осторожность относительно того, как и когда ослаблять действующие в стране меры социального дистанцирования.

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