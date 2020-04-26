Борис Джонсон вернулся в официальную резиденцию на Даунинг-стрит после болезни

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в официальную резиденцию на Даунинг-стрит после своей коронавирусной болезни.

Об этом пишет Sky News.

Ожидается, что уже 27 апреля он вернется к работе.

Джонсон не появлялся на публике с 12 апреля, когда в его твиттере появилось видео с благодарностью лондонской больнице. В нем премьер-министр заявил, что врачи спасли его жизнь.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.



The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5 — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 12, 2020

Премьер-министр Великобритании был единственным мировым лидером, которому поставили диагноз "коронавирусная болезнь". В общей сложности он провел около недели в больнице Сент-Томас, где его пришлось даже подключить к кислороду (но не к аппарату искусственной вентиляции легких).

После выписки Джонсон отправился в загородную резиденцию Чекерс для реабилитации после болезни.

Возвращение Джонсона происходит на фоне усиливающейся критики в адрес правительства по поводу того, как власти отреагировали на кризис с эпидемий коронавируса.

Источники в правительстве высказывают предположение, что Джонсон проявит осторожность относительно того, как и когда ослаблять действующие в стране меры социального дистанцирования.