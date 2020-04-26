На Мальте впервые с начала марта не выявили случаев заражения коронавирусом

Власти Мальты в воскресенье объявили, что за последние 24 часа на острове не обнаружили ни одного нового случая заражения коронавирусом. Это произошло впервые с начала марта, пишет Times of Malta.

Первый человек заболел коронавирусом не позже 7 марта. С тех пор в общей сложности в стране выявили почти 450 случаев заражения и четыре летальных исхода.

Министр здравоохранения Крис Фирн заявил, что отсутствие новых случаев заражений демонстрирует хорошую подготовку Мальты к эпидемии вместе с широким тестированием, отслеживанием контактов зараженных лиц и карантином для людей с высоким риском заражения.

"Мы всегда стремились не допустить реки и цунами случаев", - сказал он.

Он добавил, что в конечном итоге успешное преодоление эпидемии зависит от жителей Мальты, которые показали себя ответственными и дисциплинированными. "Жертвы последних шести-семи недель окупились", - сказал он.

При этом на Мальте действуют менее жесткие ограничения, чем во многих других странах. Там запрещено собираться группами в более чем три человека. Школы, аэропорты и не важные критические магазины закрыты, но заводы и стройки продолжают работу, а пляжи открыты.