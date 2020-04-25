Путин и Трамп выступили с совместным заявлением к 75-летию встречи на Эльбе

Текст заявления опубликован на сайте Кремля и на сайте Белого дома.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп выступили с совместным заявлением по случаю 75-й годовщины встречи на реке Эльба в Германии американских и советских войск, которые были союзниками во Второй мировой войне.

Текст заявления опубликован на сайте Кремля и на сайте Белого дома.

"Встреча на Эльбе - кульминация колоссальных усилий многих стран и народов, объединившихся в рамках Декларации Объединённых Наций от 1942 года. Эта совместная борьба потребовала огромных жертв миллионов солдат, матросов и мирных граждан на многих театрах военных действий", - говорится в документе.

Трамп и Путин также отметили вклад миллионов тружеников тыла, которые "произвели огромное количество военной продукции, предназначенной для использования по всему миру, обеспечив союзников средствами, необходимыми для победы".

В заявлении отмечается, что "дух Эльбы", который "является примером того, как две страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели".

Напомним, в конце Второй мировой войны 25 апреля 1945 года войска 1-го Украинского фронта советской армии встретились с подразделениями 1-й армии США на реке Эльба неподалеку от Торгау. В результате остатки сил вермахта оказались расколотыми на северную и южную части.

В 2005 году президенты РФ и США (Владимир Путин и Джордж Буш) уже выступали с совместным заявлением по поводу годовщины встречи на Эльбе.

Отметим, что Россия "перенесла" день окончания Второй мировой войны с 2 сентября на 3 сентября.