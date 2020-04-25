Видеоконференцию лидеров G20 отложили в последнюю минуту из-за спора США и КНР, - СМИ

Вашингтон настаивал, чтобы ВОЗ отчиталась о ранних действиях по борьбе с коронавирусом.

Встреча министров финансов и глав центробанков G20 на саммите в Японии, 8 июня 2019

Видеоконференция с участием лидеров стран G20, которая должна была пройти в пятницу, 24 апреля, была отложена в последнюю минуту из-за спора США и Китая по поводу Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает гонконгская газета The South China Morning Post со ссылкой на источник, который принимал участие в подготовке ко встрече.

По словам собеседника газеты, Вашингтон настаивал, чтобы ВОЗ отчиталась о ранних действиях по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Пекин, в свою очередь, отказался обсуждать расследование деятельности организации, утверждает источник.

Собеседник газеты не исключил, что стороны могут в дальнейшем прийти к компромиссу в отношении ВОЗ либо договориться насчет формулировок, касающихся организации, в итоговом коммюнике.

Как отмечает издание, о планах провести вторую видеоконференцию с участием президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина официально не сообщалось. В оргкомитете G20 на запрос издания не ответили.

Reuters пишет, что 24 апреля к онлайн-встрече, посвященной разработке безопасных и эффективных тестов и вакцин для диагностики, профилактики и лечения COVID-19, присоединились президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент ЮАР Сирил Рамафоса. Однако ряд стран, в том числе США, Китай, Индия и Россия, в ней не участвовали.

Представитель США в G20 ранее сообщил агентству, что страна не будет принимать участие в конференции, поскольку американская сторона обеспокоена деятельностью ВОЗ, «учитывая, что ее серьезные неудачи помогли разжечь нынешнюю пандемию».

Как сообщалось, 15 апреля Трамп объявил о временном прекращении финансирования ВОЗ, так как организация, по его словам, «не выполнила свою основную обязанность и должна быть привлечена к ответственности» за то, что распространяла «китайскую дезинформацию».

Ранее разведка США представила Трампу доклад, в котором говорилось о преуменьшении масштабов эпидемии со стороны Китая. Вашингтон также не исключил, что Пекин мог скрывать данные о первых заражениях из-за желания победить в коммерческой гонке при создании вакцины.

Представители Китая все обвинения отвергают. ВОЗ, в свою очередь, поблагодарила КНР за прозрачность данных о ситуации с эпидемией.

Напомним, первая видеоконференция лидеров стран G20 прошла 26 марта, по ее итогам участники договорились сделать «все, что нужно для преодоления пандемии», а также решили выделить $5 трлн на поддержку мировой экономики в условиях коронавируса.