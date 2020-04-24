Окружной суд Гааги сохранил анонимный статус 12 свидетелей по делу MH17

Окружной суд Гааги (Нидерланды) принял сегодня решение о сохранении анонимного статуса 12 свидетелей по делу о катастрофе малайзийского рейса MH17 на Донбассе.

Об этом со ссылкой на росСМИ сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что накануне адвокаты одного из четырех фигурантов дела, россиянина Олега Пулатова, подали апелляцию на решение судебного следователя об обеспечении анонимности 13 свидетелям, которым угрожает опасность.

Сегодня окружной суд решил, что решение о сохранении анонимности 13 свидетелей было правильным, но в отношении одного из них решение судебного следователя было принято с нарушением существующих процедур. Соответственно, с этого свидетеля была снята анонимность, а его показания не могут быть использованы в суде.

"Решение судебного следователя относительно статуса 12 других свидетелей было сохранено в силе. Это значит, что личности этих свидетелей останутся засекреченными", - отметили в суде.

Дело о крушении "Боинга", сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, суд начал рассматривать 9 марта.

Обвинения в убийстве пассажиров самолета получили Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский (Хмурый), Олег Пулатов (Гюрза, Халиф), Леонид Харченко (Крот). Они лично не нажимали на кнопку пуска ракеты "Бук", которая попала в самолет, но участвовали в доставке ракетного комплекса к месту ее запуска.

23 марта суд по MH17 ушел на перерыв до лета из-за пандемии коронавируса.

1 апреля нидерландские СМИ сообщили, что возглавлявший следствие в деле катастрофы MH17 генпрокурор Нидерландов уволился из прокуратуры и возглавит полицию Роттердама.

Напомним, пассажирский самолет "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы. Согласно выводам JIT, авиалайнер рейса МН17 был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки "Бук" с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Данный район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Из расследования следует, что "Бук" был доставлен в Украину из Российской Федерации и, после того, как его использовали для атаки на авиалайнер рейса МН17, он снова вернулся на территорию РФ.