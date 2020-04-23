​Лидеры ЕС одобрили план по восстановлению экономики на 540 млрд евро

Лидеры стран Европейского Союза на саммите в четверг, 23 апреля, утвердили согласованный ранее план спасения экономики в размере до 540 млрд евро. Также они договорились о создании фонда, с помощью которого европейская экономика могла бы быстрее восстановиться после спада из-за пандемии коронавируса.
Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции, передает DW.
В ЕС надеются собрать около 1,5 трлн евро. Уже к 1 июня будет готов кредитный пакет на сумму в 540 млрд евро для помощи предприятиям и трудящимся.
Глава Совета ЕС Шарль Мишель заявил, что участники саммита Евросоюза вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен одобрили "Совместную дорожную карту по восстановлению экономики", которая предусматривает беспрецедентные инвестиции.
The health and safety of our citizens comes first.— Charles Michel (@eucopresident) April 23, 2020
We need to coordinate as much as possible to ensure a gradual and orderly lifting of restrictions in particular as we approach the holiday season.
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Еврокомиссии предложено разработать конкретные предложения по созданию фонда, увязав их с многолетним бюджетом ЕС на период с 2021 по 2027 годы. На переговорах обсуждается сумма в размере до 1,5 трлн евро.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что точная сумма еще не определена, Еврокомиссию попросили рассчитать конкретные потребности, однако уже и так ясно, что "речь идет не о 50 млрд евро".
Глава Европейского Центробанка Кристин Лагард в ходе видеоконференции предостерегла от недостаточного реагирования на экономические последствия коронавирусного кризиса. "Мы рискуем сделать слишком мало и слишком поздно", указала она, отметив, что, по оценкам ЕЦБ, в текущем году объем ВВП в еврозоне может сократиться на 15 процентов.
Министры финансов стран ЕС еще две недели тому назад согласовали пакет на сумму в 540 млрд евро для оказания помощи европейским странам-должникам, предприятиям и трудящимся. Участники саммита Евросоюза 23 апреля окончательно одобрили этот план. По словам Шарля Мишеля, обещанные деньги станут доступны уже с 1 июня.