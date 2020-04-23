Теперь орбитальная группировка Starlink состоит уже из 420 космических аппаратов.

Тяжелая ракета-носитель Falcon-9 успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

Теперь орбитальная группировка Starlink состоит уже из 420 космических аппаратов. SpaceX планирует создать полномасштабную сеть, которая позволит обеспечить людей доступом к интернету в любом уголке планеты.

Напомним, SpaceX запустила ракету Falcon-9 с первыми интернет-спутниками в феврале 2018 года.

В 2015 году компания объявила, что собирается развернуть орбитальную группировку спутников, которые обеспечат почти всю поверхность Земли недорогим широкополосным доступом в интернет. Система будет состоять из почти 12 тысяч спутников. Одна группа будет располагаться на высоте от 1110 до 1325 километров, а вторая гораздо ниже, на высоте от 335 до 346 километров. Спутники смогут обмениваться информацией как с терминалами на Земле, так и между собой.