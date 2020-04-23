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SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников для глобального интернета

Теперь орбитальная группировка Starlink состоит уже из 420 космических аппаратов.

SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников для глобального интернета
Фото: Скриншот видео

Тяжелая ракета-носитель Falcon-9 успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

Теперь орбитальная группировка Starlink состоит уже из 420 космических аппаратов. SpaceX планирует создать полномасштабную сеть, которая позволит обеспечить людей доступом к интернету в любом уголке планеты.

Напомним, SpaceX запустила ракету Falcon-9 с первыми интернет-спутниками в феврале 2018 года.

В 2015 году компания объявила, что собирается развернуть орбитальную группировку спутников, которые обеспечат почти всю поверхность Земли недорогим широкополосным доступом в интернет. Система будет состоять из почти 12 тысяч спутников. Одна группа будет располагаться на высоте от 1110 до 1325 километров, а вторая гораздо ниже, на высоте от 335 до 346 километров. Спутники смогут обмениваться информацией как с терминалами на Земле, так и между собой.

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