Вятровича вызвали на допрос в ГБР (обновлено)
Вятровича вызвали на допрос в ГБР (обновлено)
Новинский встречался с Онуфрием накануне положительного теста на коронавирус
Новинский встречался с Онуфрием накануне положительного теста на коронавирус
ДТЭК решил остановить шахты "Павлоградугля" и задумался о суде с Украиной
ДТЭК решил остановить шахты "Павлоградугля" и задумался о суде с Украиной
В Днепре разоблачили группировку, которая причастна к 18 терактам
В Днепре разоблачили группировку, которая причастна к 18 терактам
Степанов заявил, что Украине рано говорить о выходе из карантина
Степанов заявил, что Украине рано говорить о выходе из карантина
В Днепре перерыли вход в церковь, нарушившую карантин на Вербное воскресенье
В Днепре перерыли вход в церковь, нарушившую карантин на Вербное воскресенье
Новинский сдал положительный тест на коронавирус
Новинский сдал положительный тест на коронавирус
Нефьодов инициировал получение надбавок в 600% к окладу себе и троим своим заместителям
Нефьодов инициировал получение надбавок в 600% к окладу себе и троим своим заместителям
​Суд вернул полиции админпротокол на пловца из Гидропарка
​Суд вернул полиции админпротокол на пловца из Гидропарка
ГлавнаяПолитика

F​P: ООН отказалась от сотрудничества с китайской фирмой, которая содействовала властям в слежке

Tencent Holdings должна была предоставлять телекомуникационные услуги к 75-летию ООН.

F​P: ООН отказалась от сотрудничества с китайской фирмой, которая содействовала властям в слежке
Си Цзиньпин приветствует Антонио Гутерреша на форуме, 15 мая 2017.
Фото: EPA/UPG

Организация Объединенных Наций отказалась от соглашения с китайским телекоммуникационным гигантом Tencent Holdings о предоставлении видеоконференций и текстовых услуг к 75-летию международной организации.

Решение было принято после того, как представители США и правозащитники пожаловались, что Tencent помогает властям Китая в слежке, пишет Foreign Policy.

"Критики утверждают, что договоренность вознаграждает компанию, которая содействовала усилиям Пекина в области цифрового наблюдения и подавила свободу слова в Интернете в Китае", - говорится в публикации.

"В конце прошлого месяца ООН спровоцировала политический скандал, когда объявила о планах заручиться поддержкой китайского гиганта социальных сетей и видеоигр, чтобы служить платформой для онлайн-дискуссии с миллионами пользователей по всему миру о будущем ООН в США в преддверии празднования 75-летия. В течение следующих недель законодатели и правозащитники США оказывали давление на США, чтобы прекратить действие соглашения, заявив, что это подорвет репутацию международной организации как защитника свободы слова и прав человека",  - отмечает издание.

Ранее разведка США узнала о занижении Китаем данных по коронавирусу. По данным Bloomberg, в секретном докладе президенту США Дональду Трампу сообщалось, что Китай не единственная страна с подозрительной публичной отчетностью о коронавирусе. Западные чиновники указали также на Иран, Россию, Индонезию и особенно Северную Корею.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также