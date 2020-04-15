Организация Объединенных Наций отказалась от соглашения с китайским телекоммуникационным гигантом Tencent Holdings о предоставлении видеоконференций и текстовых услуг к 75-летию международной организации.

Решение было принято после того, как представители США и правозащитники пожаловались, что Tencent помогает властям Китая в слежке, пишет Foreign Policy.

"Критики утверждают, что договоренность вознаграждает компанию, которая содействовала усилиям Пекина в области цифрового наблюдения и подавила свободу слова в Интернете в Китае", - говорится в публикации.

"В конце прошлого месяца ООН спровоцировала политический скандал, когда объявила о планах заручиться поддержкой китайского гиганта социальных сетей и видеоигр, чтобы служить платформой для онлайн-дискуссии с миллионами пользователей по всему миру о будущем ООН в США в преддверии празднования 75-летия. В течение следующих недель законодатели и правозащитники США оказывали давление на США, чтобы прекратить действие соглашения, заявив, что это подорвет репутацию международной организации как защитника свободы слова и прав человека", - отмечает издание.

Ранее разведка США узнала о занижении Китаем данных по коронавирусу. По данным Bloomberg, в секретном докладе президенту США Дональду Трампу сообщалось, что Китай не единственная страна с подозрительной публичной отчетностью о коронавирусе. Западные чиновники указали также на Иран, Россию, Индонезию и особенно Северную Корею.