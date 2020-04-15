​Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за поджог лесов

Президент Владимир Зеленский подписал закон об увеличении штрафа с 8,5 тыс. до 153 тыс. гривен за уничтожение или повреждение растительности огнем или другим общеопасным способом.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Так, увеличен штраф с 3,4 тыс. до 61,2 тыс. гривен за загрязнение атмосферного воздуха вредными отходами вследствие нарушения специальных правил, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или для окружающей среды.

Увеличен штраф с 255 до 4,6 тыс. гривен (для должностных лиц с 850 до 15,3 тыс. гривен) за нарушение требований пожарной безопасности в лесах, в случае нарушения этих требований, которые привели к уничтожению или повреждению леса, штраф составляет 30,6 тыс. гривен вместо 850 гривен.

Выжигание стерни, лугов, пастбищ, участков, растительности или ее остатков и опавшей листвы влечет за собой штраф 6,1 тыс. гривен, те же действия территорий и объектов природно-заповедного фонда - 12,2 тыс. гривен.

Напомним, по данным полиции, 4 апреля в Чернобыльской зоне возник пожар из-за того, что 27-летний житель села Раговка Киевской области поджег траву "ради забавы".

Позже правоохранители установили второго поджигателя - 37-летний местный житель сжигал мусор, а затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя, который он самостоятельно не смог потушить.

13 апреля стало известно, что лесной пожар в Чернобыльской зоне начал приближаться к городу Припять. Пожар добрался до территории возле Нового безопасного конфаймента над энергоблоком №4 Чернобыльской атомной электростанции.

Утром 14 апреля на территории Корогодского, Детятковского, Паришевского и Денисовецкого лесничеств были отдельные очаги горения травяного настила.