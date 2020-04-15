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​Суд вернул полиции админпротокол на пловца из Гидропарка

"Что нам пишут о свидетелях? Прочерки стоят. Понятые - тоже прочерки".

​Суд вернул полиции админпротокол на пловца из Гидропарка
Фото: facebook.com/valentin.buryanov.7

Днепровский районный суд Киева завернул административный протокол на Валентина Бурьянова, который переплыл пролив в Гидропарке, чтобы попасть на спортивную площадку на закрытом полицией острове.

Видео судебного заседания обнародовано в фейсбуке Бурьянова.

"У нас есть протокол в отношении Бурьянова Валентина Александровича. 6 апреля 2020 года в 12:30 по адресу город Киев, Гидропарк находился на территории парка без надетых средств индивидуальной защиты, чем нарушил постановление Кабинета министров №211. Что нам пишут о свидетелях? Прочерки стоят. Правонарушением ущерб не нанесен. Понятые - тоже прочерки, какие-то галочки стоят", - заявил судья во время заседания.

Он решил, что протокол и другие материалы составлены ненадлежащим образом и вернул его на доработку полиции.

"Ну как так можно было сделать? Есть заявление лица, которое отказывается от защитника. Да вы хоть это заявление заверьте должным образом, а мне предоставлена какая-то ксерокопия. Требования к протоколу определены четко Кодексом. А из этого протокола я вижу, что нет свидетелей... В Гидропарке посреди дня не было ни одного свидетеля?" - возмутился судья.

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