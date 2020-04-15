​Бывший заместитель Луценко получил должность замглавы МИД

Енин три года отвечал за международное сотрудничество в Генпрокуратуре.

Бывший заместитель генерального прокурора Евгений Енин стал заместителем министра иностранных дел.

14 апреля он как кандидат на должность замминистра внес декларацию в открытый реестр на сайте антикоррупционного агентства, а на следующий день его назначили на заседании правительства.

Министр Дмитрий Кулеба сообщил, что назначение Енина было его инициативой.

"Евгений будет курировать дела о сбитых рейсах MH17 и PS752 в Иране, а также о юридическом преследовании государства-агрессора в международных судах. Более чем солидный опыт в этой сфере у него уже есть - три года до этого он занимался в Генпрокуратуре сбором и передачей в международные суды доказательств нарушения Россией международного права", - написал Кулеба в фейсбуке.

Также Енину поручили курировать американское и азиатское направления внешней политики и консульскую службу.

Енин был заместителем генерального прокурора Юрия Луценко с лета 2016 года до весны 2019 года, отвечал за международное сотрудничество.

До этого он работал в структуре Министерства иностранных дел, пройдя путь от секретаря посольства Украины в Молдове до заместителя посла Украины в Италии.

Согласно декларации, сейчас Енин работает в "Украинском институте будущего" на должности заместителя директора и руководителя проекта по борьбе с контрабандой.